El rey sigue la evolución de los incendios y habla con diez alcaldes de pueblos afectados

Madrid, 25 jul (EFE).- El rey sigue la evolución de los incendios este sábado y durante el día de hoy ha mantenido conversaciones con diez alcaldes de municipios afectados de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado la Casa Real, Felipe VI continúa con las conversaciones con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios y hasta ahora ha hablado con regidores de los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado y Pelayos de la Presa.

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Felipe VI participó ayer por videoconferencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Emergencias ante la gravedad de la situación, tras hablar con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los presidentes autonómicos de las tres regiones más afectadas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Los incendios de la provincia de Ávila y Madrid han provocado ya la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otros 28.262 ciudadanos, lo que equivale a un total de 87.750 personas afectadas por estos fuegos. EFE

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