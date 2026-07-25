El Oviedo y el Andorra acuerdan el traspaso de Dani Villahermosa

Oviedo, 25 jul (EFE).- El centrocampista Dani Villahermosa jugará en el Real Oviedo después de que el club azul haya llegado a un acuerdo con el Andorra por el traspaso del futbolista de 25 años.

Canterano del Espanyol y conocido de David Fernández, director deportivo del Real Oviedo, por su época en la cantera perica, Villahermosa (Barcelona, 2001) firma con la entidad asturiana un contrato de tres temporadas y luchará por hacerse un sitio en el centro del campo de Julián Calero.

PUBLICIDAD

El catalán, que debutó en Primera División con el Espanyol y luego pasó por el Castellón, llegó al Andorra en el mercado de invierno de 2025 para ser fundamental primero en el ascenso y luego el pasado curso en Segunda División: allí disputó 41 partidos en la categoría de plata 25/26, jugando 31 como titular, marcando 7 goles y dando 8 asistencias.

Villahermosa, que lleva en Oviedo desde el jueves a la espera de que se acordasen todos los flecos del traspaso, se trata del tercer fichaje del club azul en el centro del campo, ya que antes llegaron Youness y Aritz Aldasoro.

PUBLICIDAD

Dani Villahermosa es el duodécimo fichaje del verano en el Real Oviedo tras los de Pablo Sáenz, Youness, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez, Víctor Mingo, Aritz Aldasoro, Alexandru Isfan, Chris Ramos, Juan Cruz y Carlos Fernández. EFE

Pfg/lj/apa