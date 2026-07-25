El Notariado ofrecerá servicio notarial y apoyo gratuito a los afectados por los incendios

Madrid, 25 jul (EFE).- El Consejo General del Notariado prestará asesoramiento notarial y medidas de apoyo gratuitas a los afectados de los incendios que azotan el país para ayudarles en localizar y recuperar la documentación destruida, facilitarles pruebas documentales de sus derechos y dar solución a otras necesidades.

El Notariado ha explicado en un comunicado difundido este sábado que los damnificados podrán solicitar actas notariales, acreditativas de la titularidad de sus bienes y derechos afectados, así como actas telemáticas urgentes de protocolización de fotografías de los daños sufridos, que podrán remitir en línea a través de la Sede Electrónica Notarial (www.portalnotarial.es).

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La organización también ha asegurado que habilitará a todos los notarios necesarios "a fin de prestar servicio y dar cumplimiento" a las actuaciones en todo el ámbito territorial de su comunidad autónoma.

El Notariado ha expresado su apoyo y solidaridad a los afectados por los incendios y ha transmitido su reconocimiento a los servicios de emergencia por su "labor esencial para proteger a la población y salvar vidas".

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Además, ha asegurado que, junto a los colegios notariales de las comunidades autónomas afectadas, se han puesto a disposición de las administraciones públicas, ofreciéndoles su colaboración en todo lo que sea necesario.

La organización prestó también estos servicios tras la dana de València, en octubre de 2024, y en la erupción del volcán de la Palma, en septiembre de 2021, algo que les sirvió de base para la creación del Plan Notarial de Emergencias, un instrumento destinado a garantizar una respuesta eficaz, rápida y coordinada por parte de los notarios de España en situaciones de crisis.EFE

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