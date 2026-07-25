El líder Deusto da un nuevo paso hacia el título en Sestao

Bilbao, 25 jul (EFE).- La embarcación vizcaína de Deusto, líder de la Liga ARC 1, ha dado un nuevo paso hacia el título y el 'playoff' de ascenso a la máxima categoría tras lograr la victoria en la XXV Bandera Ayuntamiento de Sestao, octava regata puntuable disputada en aguas de la ría del Nervión.

La 'Tomatera' bilbaína ha aventajado en cinco segundos a la 'Enbata' de Zarautz, su principal rival esta temporada, y ha sumado así en la dársena de La Benedicta su quinto triunfo de la temporada.

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Zumaia, los anfitriones de Kaiku, San Pedro, Pedreña, Hondarribia B, Orio B, Astillero, Lapurdi, Hibaika y Arkote han completado la clasificación de la prueba.

Después de ocho regatas, la mitad de las 16 de las que consta la competición, la Liga ARC 1 sigue encabezada por Deusto, con 92 puntos, seguida de Zarautz (88), Zumaia (84), Kaiku (59), Pedreña (58), San Pedro (53), Hondarribia B (45), Astillero (44), Hibaika (37), Lapurdi (34), Orio B (18) y Arkote (12). EFE

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