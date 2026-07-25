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El Infoca extingue el incendio de El Cerro de Andévalo (Huelva)

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Huelva, 25 jul (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio originado en la localidad de El Cerro de Andévalo (Huelva).

A través de las redes sociales ha informado que a las 22.00 horas de este sábado se ha logrado sofocar las llamas del siniestro, que ha permanecido activo desde que se declarara el pasado martes en el paraje de Los Pajares.

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Este fuego ha afectado a más de 1.200 hectáreas de terreno y obligó a desalojar a 384 vecinos de la cercana localidad de Villanueva de las Cruces, que pudieron regresar a sus casas el jueves. Entonces se rebajó el nivel de emergencia de situación operativa 1 a fase de preemergencia en situación operativa 0.

También se tuvo que cortar al tráfico en la carretera A-475, en el tramo comprendido entre los kilómetros 11,8–22,4 entre las localidades de Villanueva de las Cruces y Alosno.

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El operativo desplegado específicamente en El Cerro contó con 65 efectivos terrestres, cuatro autobombas, cinco buldóceres, la Unidad de Meteorología, un módulo de oficina técnica y una unidad médica, además del soporte de los medios aéreos.

El trabajo se desarrolló bajo condiciones meteorológicas adversas, ya que las comarcas del Andévalo y la Condado se encontraban en aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados en las horas centrales del día. EFE

maf/fp

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