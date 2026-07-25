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El incendio de Vall d'Uixò deja 15.000 desalojados en 15 municipios y sigue descontrolado

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València, 25 jul (EFE).- El incendio declarado este sábado en la Vall d'Uixò (Castellón) suma un perímetro de 21 kilómetros; sigue "fuera de la capacidad de extinción", y ha obligado a desalojar hasta el momento a unas 15.000 personas de 15 municipios del sur de la provincia de Castellón.

Así lo ha dado a conocer el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada esta tarde para analizar la situación de este fuego, en la que también han participado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

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En concreto, se han desalojado dos barrios de Vall d'Uixò y dos de Betxí (el resto de la población de estos municipios está confinada), además de las localidades de Vilavella, Artana, Eslida, Tales, Artesa (pedanía de Onda), Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Sueras, Torralba, Villamalur, Fuentes de Ayódar y Chóvar.

Pérez Llorca ha agradecido "el gran esfuerzo" realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Generalitat, la diputación, los ayuntamientos y los alcaldes, por la gran cooperación en el desalojo de tantas personas, en algunos casos, "con una franja de tiempo muy reducida.

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Ha explicado que muchas de esas 15.000 personas desalojadas estaban en una segunda residencia y han regresado a sus casas, mientras que se han habilitado tres polideportivos en Nules, Moncofa y Onda, a los que se sumará otro en Segorbe, para acoger a los evacuados. EFE

(foto)

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