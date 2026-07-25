El incendio de Farrera (Lleida) quema 36,42 hectáreas, todas del parque del Alt Pirineu

Barcelona, 25 jul (EFE).- El fuego desatado ayer en Farrera, en la comarca leridana del Pallars Sobirà, ha quemado hasta el momento un total de 36,42 hectáreas de terreno forestal, todas dentro del Parque Natural del Alt Pirineu, según los datos del cuerpo de Agentes Rurales.

En el incendio, que ya está estabilizado, trabajan este sábado los efectivos de quince dotaciones terrestres y cuatro medios aéreos, según los Bomberos de la Generalitat.

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Los efectivos centran hoy sus esfuerzos en repasar los puntos calientes de la cabeza del fuego y en el flanco derecho, ante la previsión de que el viento de este mediodía podría llevar el incendio hacia un barranco.

El Parque Natural de L'Alt Pirineu, territorio declarado oficialmente en 2003, es el espacio natural protegido más extenso de Cataluña, con una superficie de casi 80.000 hectáreas, que incluyen la cumbre más alta del Pirineo catalán, la Pica d'Estats. EFE

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