El incendio de Ejulve (Teruel) está perimetrado, con 3.000 hectáreas afectadas

Zaragoza, 25 jul (EFE).- El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado este sábado que la situación en el incendio de Ejulve ha mejorado y que el fuego está perimetrado en unos doce kilómetros, con 3.000 hectáreas afectadas, sobre todo de matorral bajo.

En declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado instalado en Ejulve, Nolasco ha destacado que la bajada las temperaturas y los vientos más húmedos han ayudado a que el fuego "esté perimetrado y mucho más controlado que ayer".

PUBLICIDAD

Desde la cautela, ha apuntado que la perspectiva es favorable, que no están previstos más desalojos por este incendio y que se estudiará la vuelta lo antes posible de las personas evacuadas -175 de Cuevas de Cañart, de las pedanías de Castellote de Ladruñán y Dos Torres de Mercader y los barrios de El Higueral y La Algecira-.

Lo importante, ha dicho Nolasco, es "asegurar el incendio" después de quedar a unos 500 metros de Cuevas de Cañart, aunque ha apuntado que no se han producido daños materiales más allá de en dos masías del Gobierno de Aragón. "La situación es buena, pero hay que seguir esperando a ver lo que pasa en las próximas horas", ha señalado.

PUBLICIDAD

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha destacado la coordinación institucional en el operativo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y con el resto de administraciones.

"Tenemos una situación que nos invita a un optimismo cauto", ha apuntado antes de advertir, no obstante, de que los operativos llevan un mes trabajando de manera constante en la extinción de incendios y el cansancio -ha añadido- "puede en algún momento jugar una mala pasada".

PUBLICIDAD

El Gobierno de Aragón ha informado de que continúan los trabajos de extinción del incendio en Plan, en el Pirineo oscense, mientras que el de La Cerollera, en Teruel, ha quedado estabilizado. EFE