El Granada ficha al defensa Diego Pampín (Levante)

Granada, 25 jul (EFE).- El Granada ha fichado al defensa Diego Pampín, que llega libre tras militar las dos últimas temporadas en el Levante y que se convierte en el quinto refuerzo de los rojiblancos de cara a su tercera campaña consecutiva en Segunda División.

Diego Pampín, de 26 años, se formó en la cantera del Celta y brilló en el filial del cuadro celeste, lo que le sirvió para fichar por el Andorra, con el que jugó dos años en Segunda.

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Las dos últimas campañas militó en el Levante, del que ahora llega libre tras finalizar su contrato y no renovar.

Fue pieza clave en el equipo granota que ascendió a Primera hace dos cursos, pero la pasada temporada sólo jugó ocho partidos en la máxima categoría.

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Además, fue internacional sub-17 y sub-19 con la selección española.

El fichaje de Pampín permitirá al técnico José Rojo ‘Pacheta’ ganar en polivalencia defensiva, ya que es un jugador de garantías que puede actuar tanto de central como de lateral.

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Pampín es la quinta incorporación de los rojiblancos de cara a su tercera temporada consecutiva en Segunda División tras las llegadas anteriores del portero Raúl Lizoain (Albacete), del extremo francés Kader Bamba (Clermont), del lateral Sergio López (Clermont) y del delantero venezolano Alejandro Marqués (Estoril). EFE

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