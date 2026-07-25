El Gobierno pide a la población que siga indicaciones de autoridades y evacúe en incendios

València, 25 jul (EFE).- El Gobierno ha hecho un llamamiento a la población para que haga caso de las instrucciones de evacuación que den las autoridades en el desarrollo de los incendios forestales, dado que "la única manera de salvaguardar la vida de las personas" es que las casas que se haya ordenado desalojar estén vacías.

Así lo ha destacado la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del incendio declarado este sábado en el término municipal de La Vall d'Uixò (Castellón), un fuego aún sin control y que ha dejado ya más de 15.000 personas desalojadas de quince municipios.

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Morant, que ha destacado la "total colaboración y cooperación" del Gobierno de España para atajar este incendio, pues "en el momento en que el Gobierno valenciano ha solicitado la actuación de UME, así ha sido", ha indicado que en la zona ya hay medios estatales desplazados y que mañana se espera "traer más, que se desplazarán desde los incendios de Madrid".

A su juicio, hay dos acciones muy importantes que atender en este momento en la zona, con 21 kilómetros de perímetro de fuego: una, la de la lucha contra el fuego, para evitar que siga propagándose un incendio que "los técnicos han dicho que está absolutamente descontrolado".

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La segunda, "y tan prioritaria como la primera", es la de salvaguardar la vida de las personas, y ha citado las 15.000 personas evacuadas de sus casas como medida preventiva ante el fuego de La Vall d'Uixò.

En ese punto, la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE ha enviado "un mensaje muy claro" a la ciudadanía para que, "por favor, haga caso de las instrucciones de evacuación", dado que, según ha subrayado, "la única manera de salvaguardar la vida de las personas es que las casas -que se haya ordenado desalojar- estén vacías".

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"Se va a hacer todo lo posible para que esas casas no se quemen, pero es importantísimo que no haya nadie dentro de ellas. La Guardia Civil está comprobando casa por casa, pero es muy importante que la ciudadanía se conciencie de que el escenario es de mucho peligro y que, por tanto, hay que seguir las órdenes y que hay que evacuar", ha indicado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado sobre el inicio del incendio que "se está investigando", y ha negado "algunas informaciones que se han publicado esta tarde de que había sido identificada una persona".

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Según ha dicho, el Gobierno central reforzará mañana por la mañana con medios aéreos los trabajos de extinción. "Vamos a seguir trabajando con la Generalitat para abordar este incendio, pues las condiciones meteorológicas no son óptimas y las próximas horas son vitales", ha añadido. EFE