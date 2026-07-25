El fuego obliga a evacuar Cenicientos y el puesto de mando se traslada a Navalcarnero

Madrid, 25 jul (EFE).- La cercanía del fuego que azota la sierra oeste de Madrid ha obligado a evacuar la localidad madrileña de Cenicientos, donde se ubicaba el puesto de mando avanzado que gestiona los servicios de extinción, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Martín ha pedido que se salga de forma ordenada del municipio que hasta ahora albergaba el puesto de mando del dispositivo de incendios, al mismo tiempo el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha informado de que el puesto de mando se trasladará a Navalcarnero.

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La evolución de los incendios activos en la provincia de Ávila y Madrid han obligado desde el pasado jueves y especialmente en las últimas horas a la evacuación de 73.000 personas de decenas de pueblos abulenses y de la sierra oeste madrileña.

Según ha cifrado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde Cenicientos han sido desalojados unas 38.000 personas en la provincia de Ávila y alrededor de 35.000 en Madrid.EFE

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