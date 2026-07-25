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El escolta dominicano Omar Silverio seguirá una temporada más en Movistar Estudiantes

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Madrid, 25 jul (EFE).- El escolta internacional dominicano Omar Silverio continuará en el Movistar Estudiantes una temporada más al haber llegado a un acuerdo para prolongar su contrato después de que llegara al club madrileño en la pasada campaña.

Silverio, de 26 años y 1,90 de altura, disputó 37 partidos en la anterior temporada, con un promedio de 13 puntos, 2,1 rebotes y 12,1 de valoración por encuentro, lo que le convirtieron en uno de los jugadores de referencia de la plantilla colegial en Primera FEB, informa el club madrileño en un comunicado emitido este sábado.

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Nacido en Estados Unidos y con pasaporte dominicano, Silverio se formó en la liga universitaria estadounidense (NCAA) y ha jugado en distintos equipos de México, Israel y España, donde, antes de su salto a Estudiantes, militó en la Liga Endesa en el Surne Bilbao Basket y el Covirán Granada.

"La continuidad de Omar era una prioridad para nosotros. Creemos que, después de un primer año en el club, afronta esta temporada en una posición muy diferente, con un mayor conocimiento del entorno, de la competición y de lo que es jugar para Movistar Estudiantes", señala el director deportivo de la entidad madrileña, Íñigo de la Villa.

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Para De la Villa, "la adaptación y la madurez adquiridas" en su primer año le permitirán "ofrecer una versión todavía más completa de su juego".

"Es un jugador con talento, personalidad y capacidad para tener impacto en momentos decisivos", añade el director del dominicano, noveno jugador confirmado para la próxima campaña, que comenzará el 25 de septiembre.

Movistar Estudiantes, tres veces campeón de la Copa del Rey, volverá a intentar el ascenso a la Liga Endesa después de que descendiera a la segunda categoría del baloncesto profesional en mayo de 2021. EFE

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