El Dépor presenta su tercera equipación, un homenaje a Galicia

A Coruña, 25 jul (EFE).- El RC Deportivo presentó este sábado su tercera equipación para la temporada 2026-27, una camiseta con la que el club vuelve a homenajear a Galicia a través de una de sus grandes señas de identidad: el mar y la tradición marinera.

Como viene siendo habitual en los 25 de julio de los últimos años, en los que Galicia celebra el ‘Día de la Patria’, el Dépor desveló su tercera equipación, dedicada desde hace unos años a los colores de la bandera gallega.

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La nueva camiseta tiene como gran protagonista la Cruz de San Andrés, en la parte frontal del diseño, como un símbolo ligado históricamente a la tradición marítima coruñesa. Durante el siglo XIX, esta cruz formó parte de la enseña de la provincia marítima de A Coruña, convirtiéndose en un elemento reconocible más allá de las fronteras.

El club blanquiazul recupera este símbolo como una expresión de la identidad atlántica que comparten Galicia, A Coruña y el propio Club. Una referencia al mar, a la tradición marinera y a una forma de entender el territorio que forma parte del deportivismo desde sus orígenes.

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“La Cruz de San Andrés representa ese vínculo permanente entre el deportivismo, el Atlántico y la ciudad que vio nacer al Club”, apunta el Dépor en su comunicado de prensa.

El diseño apuesta por el blanco como fondo, intercalado con el renovado azul Dépor, color protagonista de la recientemente actualizada identidad visual del Club. Con este se dibuja la Cruz de San Andrés, que incorpora un patrón gráfico inspirado en el movimiento de las olas.

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Como ya ocurrió con la primera y la segunda equipación, la camiseta incorpora el parche conmemorativo del 120 aniversario, un distintivo que acompaña todas las equipaciones de esta temporada tan especial para la entidad y que recuerda más de un siglo de historia del Club. EFE

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