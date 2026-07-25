El canario Jesús David Delgado revalida el título de 400 metros vallas

Málaga, 26 jul (EFE).- El canario Jesús David Delgado revalidó este sábado el título de campeón de España de 400 metros vallas en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al imponerse con un tiempo de 49.73, un registro que le permitió conquistar su tercer título nacional consecutivo.

El atleta del Tenerife CajaCanarias, de 27 años, conocido en el circuito atlético como "El Flaco", confirmó una vez más su dominio en la especialidad al controlar la final de principio a fin y responder a su condición de favorito.

PUBLICIDAD

Con una carrera muy sólida, Delgado mantuvo un ritmo constante sobre las diez vallas y cruzó la meta con una cómoda ventaja sobre sus perseguidores.

La medalla de plata fue para el sub-23 Víctor Blanco, del Facsa-Playas de Castellón, que detuvo el cronómetro en 50.38 y que presionó al canario hasta los 300 metros, mientras que el bronce correspondió a Diego Santidrián, del Capex, con un tiempo de 50.97.

PUBLICIDAD

La cuarta posición fue para el también sub-23 Nicolás Martínez, de la A.D. Marathon, que completó la prueba en 51.39, y el quinto puesto lo ocupó Mario Santín, del Lô Esport Menorca, con un registro de 51.76. EFE

jmd/asc