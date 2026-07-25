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El Betis sufre en Granada su primera derrota de la pretemporada (1-0)

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Granada, 25 jul (EFE).- El Betis sufrió este sábado en el campo del Granada su primera derrota de la pretemporada al perder por 1-0, con un solitario gol del joven delantero local Owen Eneka, en un partido amistoso correspondiente al Trofeo Ciudad de Granada.

El equipo rojiblanco, de Segunda División y con una plantilla aún en fase primaria de confección, fue durante muchas fases del partido mejor que el cuadro verdiblanco, que también presentó muchos jóvenes del filial en sus filas y que deberá de mejorar bastante de cara a una campaña en la que regresa a la Liga de Campeones.

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Owen, futbolista aún juvenil, marcó el único gol del choque antes del cuarto de hora superando con la testa al meta Diego Conde, que poco después tuvo que ser sustituido por lesión tras un fuerte golpe con un compañero.

El Betis, con un juego demasiado plano, apenas tuvo ocasiones de gol en todo el partido y sólo Pablo García se acercó al empate en el segundo tiempo, mientras que los locales pudieron ampliar su renta con un par de buenas ocasiones de Juan Diego Molina ‘Stoichkov’.

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Ficha técnica:

1 - Granada: Raúl Lizoain, Pau Casadesus, Flores, Manu Lama, Puma, Dylan, Gumbau, Alemañ, Owen, José Arnaiz y Chinaza. También jugaron Maza, Stoichkov. Bourama, Hormigo, Pascual, Ángelo, Diallo, Rodelas, Gambín y Oscar.

0 - Betis: Diego Conde, Ángel Ortiz, Vicente, Llorente, Fran García, Gnagnoro, Corralejo, Morante, Fornals, Riquelme y Petit. También jugaron Álvaro Valles, Marc Roca, Bartra, Iker, Bellerín, Pablo García, Rica Funez, Deossa, Junior, Natan y Borja Alonso.

Goles: 1-0, (m.13) Owen.

Árbitro: Guzmán Mansilla (C. Andaluz). Mostró cartulina amarilla a los visitantes Llorente, Junior, Marc Roca y Deossa.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada correspondiente al Trofeo Ciudad de Granada disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 5.000 espectadores aproximadamente.EFE

jag/asc

(FOTO)

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