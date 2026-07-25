Desactivan el nivel 1 del incendio de Cuacos de Yuste (Cáceres), que dan por estabilizado

Mérida, 26 jul (EFE).- El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad del incendio forestal declarado en Cuacos de Yuste (Cáceres), que da por estabilizado, tras haber tenido que desalojar por precaución ante el fuego un campamento cercano al Monasterio de Yuste.

El incendio ya no cuenta con frentes activos que lo hagan avanzar, según ha expresado el Infoex en sus redes sociales.

En su extinción trabajan medios autonómicos, de la Diputación de Cáceres y de la Guardia Civil.

Entre ellos, cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, más una helitransportada permanecen en la zona junto con dos agentes del Medio Natural y dos técnicos en extinción.

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El incendio forestal en Cuacos de Yuste fue declarado la tarde del sábado de nivel 1 de peligrosidad por su posible afección a edificaciones aisladas, situación que ya ha decaído.

Además, obligó desalojar por precaución un campamento con 16 menores próximo al Monasterio de Yuste, a cuyos visitantes la Guardia Civil pidió que permanecieran temporalmente en el recinto para no entorpecer las labores de extinción del fuego.

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Un total de cinco medios aéreos, tres helicópteros y dos aviones anfibios, han llegado a trabajar en la extinción del fuego. EFE