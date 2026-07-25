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Decretado el confinamiento de viviendas en Pinos del Valle (Granada) por el incendio

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Granada, 25 jul (EFE).- La Junta de Andalucía ha decretado el confinamiento en viviendas del núcleo Pinos del Valle (Granada) debido a la evolución del incendio forestal declarado este sábado en un paraje de ese término municipal próximo al pantano de Béznar.

En un mensaje enviado a través del 'Es-Alert', la Junta insta a cerrar puertas y ventanas, poner toallas húmedas para evitar la entrada de humo en las viviendas y seguir las instrucciones de las autoridades.

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El aviso se produce después de que se elevara la situación a fase de emergencia, situación operativa 1.

En las labores de extinción participan 54 efectivos terrestres y tres vehículos autobomba, a los que se suman desde el aire seis helicópteros y siete aviones -cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación-, según el Infoca. EFE

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