'Checo' Pérez: "Ahora nos centramos en el domingo"

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) que saldrá vigésimo segundo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que saben "que hay más rendimiento en el coche" y que el objetivo ahora es centrarse en ser "más fuertes" este domingo.

"Fue una sesión muy demandante después de perdernos prácticamente todo el tercer (y último) entrenamiento libre, por lo que todo fue bastante apresurado con miras a la calificación", manifestó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, a la que regresó, tras un año fuera de ella, esta temporada.

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El coche no se notaba como esperábamos, sobre todo en las secciones de alta velocidad, así que tenemos que entender qué fue lo que nos afectó", añadió el bravo piloto tapatío, subcampeón del mundo en 2023, cuando pilotaba para Red Bull, escudería con la que ganó dos Mundiales de constructores: ese año y el anterior.

"Sabemos que hay más rendimiento en el coche, así que ahora nos centramos en estar en una posición más fuertes con miras a mañana", apuntó 'Checo' este sábado en el Hungaroring. EFE

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