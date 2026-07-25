Cenicientos, el pequeño pueblo que ha dirigido la lucha contra el mayor incendio de Madrid

Cenicientos (Madrid), 25 jul (EFE).- El ir y venir de bomberos, militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes de la Guardia Civil y de Protección Civil y políticos ha sustituido estos días la calma habitual de Cenicientos, un municipio de poco más de 2.000 habitantes convertido hasta este sábado en el centro de operaciones del mayor incendio registrado en la Comunidad de Madrid.

El tanatorio municipal, situado a la entrada de Cenicientos, ha sido durante varios días el centro neurálgico del operativo contra el incendio. Sin embargo, al mediodía de hoy, la evacuación del municipio ha obligado a trasladar el puesto de mando avanzado a Navalcarnero, desde donde se continuará coordinando la emergencia.

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En las inmediaciones del recinto, el trasiego de vecinos ha sido constante desde el comienzo del incendio.

Muchos se han acercado hasta el perímetro habilitado para seguir de cerca el incesante movimiento de vehículos y efectivos de emergencias y han aguardado la salida de responsables del operativo o de periodistas con la esperanza de conocer alguna novedad sobre la evolución del incendio y sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas.

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“Venimos un rato, preguntamos cómo va todo y nos volvemos a casa. Es inevitable acercarse”, explica a EFE Ana Belén, vecina de Cenicientos, que reconoce que el pueblo vive unas horas “muy distintas” a las habituales.

“Da impresión ver tanta gente. Aquí nos conocemos todos y de repente ves pasar camiones de bomberos y coches oficiales. Parece otro pueblo”, comenta la mujer mientras observa un nuevo vehículo acceder al puesto de mando.

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El despliegue también ha cambiado el ritmo de los bares y comercios del municipio, donde a la hora del desayuno y de la comida se mezclan efectivos del operativo y periodistas que aprovechan un descanso para tomar un café o comer algo antes de regresar al operativo, mientras los vecinos se acercan para preguntar por la evolución del incendio y compartir las últimas noticias que van llegando del frente. EFE

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