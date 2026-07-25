Casas y coches quemados en Navaluenga, tras una "noche dantesca"

Madrid, 25 jul (EFE).- El fuego de los incendios que afectan a la provincia de Ávila, y que ya ha calcinado entre 13.000 y 15.000 hectáreas según fuentes del Ministerio del Interior, ha afectado gravemente a la localidad de Navaluenga y ha dejado coches y casas calcinados a su paso.

El municipio, que permanece confinado desde el viernes, se sitúa en la sierra de Gredos, a unos 85 kilómetros de Madrid, y junto a las localidades de Cebreros y El Tiemblo suma ya más de 8.600 personas confinadas.

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Los vecinos se han sumado a las tareas de extinción del fuego, regando las tierras ya quemadas cerca de sus viviendas para evitar posibles rebrotes.

Por su parte, el alcalde del municipio madrileño de Navalagamella, Andrés Samperio, ha explicado a EFE que la situación en el municipio, desalojado desde la tarde del viernes, está más tranquila después de una "noche dantesca".

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El cambio del viento, ahora más suave, ha mejorado la situación, según ha señalado desde el puesto de mando avanzado, aunque ha apuntado que no dispone de información sobre la ubicación actual de la cabeza del incendio, que sigue siendo una amenaza.

El pueblo y sus urbanizaciones colindantes no se han visto afectadas hasta el momento por el incendio gracias, según Samperio, al trabajo en primera línea de fuego de los efectivos de Protección Civil, que han trabajado junto a las brigadas de bomberos durante toda la noche para que los focos que amenazaban el municipio no entraran en él.

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El alcalde ha agradecido a los vecinos de Navalagamella la rápida y ejemplar evacuación y ha indicado que los desplazados al polideportivo José Caballero de Alcobendas se encuentran bien.

Los aproximadamente 2.500 vecinos de Navalagamella que se encontraban en el municipio fueron desalojados, al igual que los de otras localidades cercanas como Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva o Robledo de Chavela. EFE

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