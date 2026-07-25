Carapaz, rey del combate

Luis Miguel Pascual

Alpe d'Huez (Francia), 25 jul (EFE).- El ecuatoriano Richard Carapaz se ha convertido en el gran protagonista del tramo final del Tour de Francia, con dos victorias de etapa, un espíritu combativo y luchador y el maillot de rey de la montaña que vestirá por segundo año en París.

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El de Carchi consiguió a sus 33 años brillar en la carrera con una fortaleza que hizo temblar al propio Tadej Pogacar, obligado a emplearse a fondo en la etapa de este viernes con final en el Alpe d'Huez, que finalmente le fue esquiva al ecuatoriano.

Pero su determinación no flaqueó y un día más tarde acudió a buscar los puntos que le garantizaran el maillot de la montaña. Con el esloveno entretenido en defender los intereses de su compañero mexicano Isaac del Toro, Carapaz consiguió el triunfo de etapa y tendrá su nombre inscrito en la curva nueve del Alpe d'Huez.

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"Esta es la victoria más hermosa de mi carrera, era una etapa brutal. Estoy feliz de haberlo conseguido además con el maillot de la montaña. Me ha permitido demostrar que estoy hecho para esto", dijo

La combatividad del ecuatoriano ha marcado el tramo final de un Tour en el que el ganador estaba dictado desde el inicio y donde las posiciones se han mantenido fijas.

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Carapaz ha puesto emoción y garra en el Tour, desbancando al francés Valentin Paret Peintre de la lucha por el maillot de la montaña y sumando dos etapas más a su currículum.

El nombre del ecuatoriano no quedará solo bordado en el Alpe d'Huez. También coronó en cabeza el Galibier, otro de los mitos de la carrera, la cima más elevada de la edición, donde consiguió los últimos puntos que le faltaban para ser el rey de la montaña en París.

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"Ha sido un Tour de ensueño", aseguró el ciclista del EF, que no venía con ambiciones para la general, pero cuya lucha y pelea han llevado hasta el octavo puesto de la general su mejor clasificación final tras el bronce que tuvo en 2021.

Desembarazado de la pelea por la general, Carapaz se centró en sus dos metas, una etapa y el maillot de puntos rojos. Objetivo cumplido con creces.

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"Esta es mi forma de correr, al ataque, dando todo lo que tengo en las piernas", dijo el ecuatoriano, que hace dos días se impuso en Orcières-Merlette y ahora sumó el Alpe d'Huez.

Se suman a la victoria que en 2024 consiguió en otra estación alpina, Super Devouly, en una edición en la que durante un día se vistió de amarillo y en la que también acabó como rey de la montaña y corredor más combativo de la edición.

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"Creo que lo merezco porque he luchado mucho en este Tour", dijo el corredor, que despertó la admiración del propio Pogacar: "Nunca deja de pelear".

El ganador del Giro de Italia de 2019, segundo en 2022 y tercero en 2025, uno de los 25 corredores de todos los tiempos que ha liderado las tres grandes vueltas, fue tercero en el Tour en 2021. El año pasado no tomó la salida por sentirse enfermo en los días previos a la ronda gala.

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Carapaz también ganó el premio de la montaña en la Vuelta a España de 2022, carrera en la que en 2020 subió al podio para quedar segundo y en 2024 fue cuarto. EFE