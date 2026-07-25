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‘Burladas’ desenmascara en Niebla a los ‘donjuanes’ entre risas y reflexión

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Huelva, 25 jul (EFE).- Las mujeres embaucadas por los protagonistas del ‘Don Juan Tenorio’ de Zorrilla y ‘El burlador de Sevilla’ de Tirso de Molina tomaron la palabra en la noche de este sábado en el Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla de Huelva para desenmascarar sus figuras e inspirar a la reflexión en clave de comedia.

La obra ‘Burladas’ (Flexión Producciones), dirigida y escrita por Esther Berzal, también intérprete junto a Cira Ascanio y David Soto Giganto, mostró qué ocurriría si todas esas mujeres -Doña Ana, Tisbea, Isabela, Aminta y la propia Doña Inés- pudieran contar su versión de la historia desde una perspectiva actual para desmontar el mito del ‘Don Juan’.

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El montaje transcurrió durante 80 minutos con fluidez entre humor y la incomodidad al desromantizar al seductor por excelencia de la literatura, admirado durante siglos, y presentarlo como un hombre que engaña, manipula, miente y desprecia a las mujeres con el único propósito de conquistarlas y abandonarlas.

Los personajes de la obra consiguen poner frente al espejo la óptica tradicional de una sociedad que ha sentido fascinación por un tipo de hombre que en la actualidad sí es fácilmente etiquetado como un depredador emocional con artes tóxicas.

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El giro sobre lo clásico comienza por poner en el centro a Inés, una mujer que, tras superar un pasado marcado por experiencias traumáticas con los hombres, decide abrirse de nuevo al amor al conocer a Juan. Sin embargo, la aparición de las mujeres burladas por el mítico conquistador transformó esa historia personal en un viaje hacia la memoria colectiva femenina. Ellas reclaman algo tan sencillo como revolucionario: reescribir sus historias.

De este modo se estableció un diálogo narrativo entre el lenguaje del Siglo de Oro y el XXI, donde cobraron importancia conceptos contemporáneos de las relaciones afectivas como el ‘ghosting’, el consentimiento, el miedo a enamorarse o la vulnerabilidad masculina, frente a las dinámicas de poder del pasado.

Todo ello sin caer en el sermón y abordando la complejidad emocional con herramientas como la risa, el baile y el ingenio, sin que el espíritu crítico perdiera filo, lo que encontró una respuesta muy positiva por parte del público.

Con un reparto reducido, los intérpretes se multiplicaron sobre el escenario para dar vida a numerosos personajes, transitando con soltura entre registros muy diferentes. La puesta en escena, despojada de artificios, puso el foco en el trabajo interpretativo y en un texto que sabe combinar emoción, ironía y una inteligente mirada metateatral.

El resultado fue una nueva lectura tragicómica del mito de Don Juan, la propuesta de romper la inmutabilidad de lo clásico para cuestionarlo y confrontarlo con nuevas ideas, de emplear el diálogo del teatro para que resuenen voces antes relegadas y que contemplemos sin el filtro del romantiscismo lo que a las claras fue un sometimiento a las mujeres más que una simple burla. EFE

maf/fp

(foto)

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