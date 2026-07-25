Blockx y Van Assche se enfrentarán en la final del Abierto de Estoril

Lisboa, 25 jul (EFE).- El belga Alexander Blockx y el francés Luca Van Assche ganaron este sábado sus respectivos partidos y mañana, domingo, se enfrentarán en la final del Abierto de Estoril, el principal torneo de tenis de Portugal.

Blockx, 38.º del ránking de la ATP, vivió en semifinales un largo e intenso duelo de dos horas y 47 minutos frente al italiano Luciano Darderi (21.º), al que eliminó por 5-7, 7-6 (1) y 7-6 (5).

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En la final, el belga tendrá como oponente al número 79 del mundo, Van Assche, que eliminó a su compatriota Hugo Gaston (109.º) por 6-4 y 7-5.

Luca Van Assche mantuvo la cabeza fría en un duelo muy igualado y supo aprovechar la vacilación que mostró Gaston en los puntos decisivos, asegurándose así la primera final de su carrera en el circuito ATP.

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Será la segunda final que disputarán entre sí Alexander Blockx y Luca Van Assche, ya que el pasado mes de febrero se enfrentaron en un torneo del circuito Challenger 125 celebrado en Lille (Francia), que se saldó con la victoria del tenista galo.

El Abierto de Estoril, un torneo ATP 250 sobre tierra batida, se celebra cada año en esta localidad costera de las afueras de Lisboa, y entre sus ganadores anteriores se encuentran los españoles Nicolás Almagro, Pablo Carreño y Albert Ramos, y el argentino Sebastián Báez. EFE

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