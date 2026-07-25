Blanca Hervás y Ángel González reinan en el 400 en dos grandes carreras

Málaga, 25 jul (EFE).- Blanca Hervás y Ángel González se proclamaron este sábado campeones de España de 400 metros en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga tras imponerse en dos finales de gran nivel, especialmente la femenina, resuelta por una sola centésima.

La madrileña Blanca Hervás, del New Balance Team, conquistó el título con un tiempo de 52.31, después de superar en un emocionante desenlace a la manchega Paula Sevilla, del Nike Running Club, que paró el crono en 52.32. La medalla de bronce fue para la sub-23 Ana Prieto, de la Diputación Valencia, con 53.00.

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En la prueba masculina, el madrileño Ángel González, del Unicaja Jaén Paraíso Interior, confirmó el excelente momento de forma que atraviesa al conquistar su primer título absoluto con un registro de 45.91, apenas unos días después de situarse como líder español del año gracias a los 45.53 logrados en el Meeting de Madrid, en Vallehermoso.

A sus 22 años, González dio un paso más en su progresión y reforzó sus opciones de formar parte de la selección española para el Campeonato de Europa de Birmingham.

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La medalla de plata fue para el sub-23 Asabu Pines, del Alcampo Scorpio 71, con 45.99, mientras que el también sub-23 David García Zurita, del Atletismo Badajoz-Extremadura, obtuvo el bronce con 46.20.

La cuarta plaza correspondió a Juan José de la Rosa, del Tenerife CajaCanarias, con 46.49, seguido de Bernat Erta, del FC Barcelona, con 46.61. El Unicaja Jaén Paraíso Interior también situó en la final a Manuel Bea, que terminó sexto con 46.92.

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La victoria de Ángel González confirma la irrupción del joven velocista madrileño entre los mejores especialistas nacionales y le sitúa como uno de los principales candidatos a representar a España en el Europeo de Birmingham. EFE

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