Antonio Linares y Carlos Aranda se llevaron la tarde en Almadén

Almadén (Ciudad Real), 25 jul (EFE).- Antonio Linares y Carlos Aranda, ambos ciudadrealeños, salieron a hombros en el coso hexagonal de Almadén tras cortar una oreja a cada uno de sus antagonistas, pertenecientes a un encierro de escaso cuajo y falto de clase de El Pizarral, con un remiendo de Los Recitales.

Oliva Soto pasó de puntillas por Almadén. No llegó a confiarse con el boyante primero, que reponía claramente por el pitón izquierdo pero que se dejó mucho por el derecho. El sevillano dio pases, es cierto, pero sin entregarse.

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El cuarto humilló pero le costó pasar, y Oliva Soto abrevió, primando en su parecer el defecto frente a la virtud para descontento del público.

Antonio Linares paseó una oreja del segundo, un ejemplar que se movió con vibración aunque sin armonía en sus acometidas, rebrincadas y sin recorrido por el lado izquierdo. El de Tomelloso le plantó cara con gallardía aunque sin posible limpieza, siéndole concedido un trofeo.

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El quinto careció de remate de carnes y, liviano de peso, se movió defensivamente soltando la cara a las telas que le ofrecieron su matador, y su lidiador Javier Cerrato. Sin embargo también agradeció por momentos el buen trato en el trazo de los muletazos y que se la dejaran en la cara para afianzar su escasa fijeza. A la postre Linares consiguió la oreja que le abrió la puerta grande.

El tercero, remiendo de Los Recitales, fue un zapatito que embistió con ímpetu y franqueza al capote manejado con decisión por Carlos Aranda, que se estiró gustándose y gustando a la verónica. Sin embargo, a continuación, el picador recetó un lesivo dos en uno, a buen seguro mermando la pujanza del astado, que en el último tercio se acobardó buscando los adentros. No obstante el de Daimiel lo trajinó para acá y para allá hasta arrancarle una oreja.

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Al sexto, que acometió con todo en el capote, se le castigó en el caballo en sendos encuentros, y su violencia se atemperó, permitiendo a Aranda componer la figura y pasarlo con templanza, a ralentí por momentos al natural. A pesar de los dos pinchazos con los que se echó el de El Pizarral, el pañuelo blanco asomó en el palco, auspiciando la salida a hombros de los dos toreros ciudadrealeños.

FICHA:

Plaza de toros de Almadén (Ciudad Real). Corrida de toros. Algo más de media entrada.

Se lidiaron cinco toros de El Pizarral y uno (tercero) de Los Recitales, desigualmente presentados, aunque con la constante de su falta de remate, excepto el cuajado sexto. Sin ritmo en sus embestidas, a excepción de tercero y sexto.

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Oliva Soto (de blanco y plata con remates en negro): estocada casi entera caída y tres descabellos (silencio con aviso); más de media arriba (pitos).

Antonio Linares (de blanco y azabache): pinchazo y estocada casi entera arriba (oreja); pinchazo hondo (oreja con aviso).

Carlos Aranda, que debutaba en esta plaza (de blanco y oro): media estocada desprendida (oreja); dos pinchazos (oreja).

Javier Cerrato y Ángel Mayoral saludaron tras banderillear al segundo.

Linares y Aranda salieron a hombros.

J.C.S./fp

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