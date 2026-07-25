Andrea Sales destrona a Laura Redondo y gana en martillo con solo 19 años

Málaga, 26 jul (EFE).- La castellonense Andrea Sales se proclamó este sábado campeona de España de lanzamiento de martillo en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al imponerse con una marca de 66,10 metros, un triunfo que la convierte, con solo 19 años, en una de las campeonas más jóvenes de la historia de la especialidad.

La atleta del Facsa-Playas de Castellón sucede en el palmarés a la plusmarquista nacional Laura Redondo, que vio interrumpida una extraordinaria racha de seis títulos consecutivos después de quedarse a tan solo 22 centímetros del oro. La veterana lanzadora, de 38 años y el doble de edad que la nueva campeona, logró un mejor lanzamiento de 65,88 metros, insuficiente para mantener su reinado.

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Sales completó un concurso muy sólido para conquistar el primer título absoluto de su carrera y confirmar el relevo generacional en una prueba dominada durante los últimos años por Redondo.

La medalla de bronce fue para Natalia Sánchez, del Alcampo Scorpio 71, con un lanzamiento de 60,55 metros, mientras que la cuarta posición correspondió a Blanca Pereira, con 58,50 metros.

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La quinta plaza fue para Gema Martí, del AA Catalunya, que alcanzó los 58,40 metros.

La victoria de Andrea Sales supone una de las grandes sorpresas de los Campeonatos de España de Málaga y confirma la irrupción de una nueva referencia del lanzamiento de martillo español, poniendo fin al largo dominio de Laura Redondo en la competición nacional. EFE

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