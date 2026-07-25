Alberto González, quinto en las Series Mundiales de Londres

Redacción Deportes, 25 jul (EFE).- El español Alberto González (50:53) fue quinto en las Series Mundiales de Londres (Gran Bretaña), sexta parada del circuito, en una prueba en la que se impusieron el australiano Matthew Hauser en categoría masculina y la francesa Cassandre Beaugrand en la femenina.

González, que fue octavo en los Juegos Olímpicos de París 2024, no ha subido todavía al podio esta temporada en las cinco pruebas anteriores. Perdía apenas 14 segundos respecto a la cabeza a la salida del tramo de natación, tiempo que recuperó en la bicicleta.

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Hizo la última transición junto al grupo cabecero y afrontó la parte de carrera siempre entre los ocho primeros, aprovechando las bajadas para liderar incluso la prueba. Sin embargo, una penalización de 10 segundos que tuvo que cumplir prácticamente en la recta final le impidió pelear por el podio y le relegó a la quinta plaza.

El podio lo conformaron el australiano Matthew Hauser (50:28), en su tercera victoria del año en las Series Mundiales, el portugués Vasco Vilaça (50:31) y el húngaro Csongor Lehmann (50:36).

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En categoría femenina, el primer puesto fue para la francesa Cassandre Beaugrand (56:06), vigente campeona olímpica y que suma también tres victorias en las Series Mundiales. Segunda fue la alemana Lisa Tertsch (56:11), y completó el podio la sueca Tilda Mansson (56:21).

La colombiana María Carolina Velásquez Soto fue decimoctava (57:00), y la española Marta Pintanel (57:51), vigésimo novena. EFE