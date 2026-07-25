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2-1. La UD Las Palmas pierde un tenso amistoso

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Redacción deportes, 25 jul (EFE).- La UD Las Palmas cayó en su segundo partido de pretemporada en Marbella, frente al conjunto árabe Al-Ittihad (2-1), un tenso amistoso con dos expulsados, uno por cada equipo, que el equipo amarillo debió afrontar en inferioridad numérica desde el minuto 23.

El cuadro saudí, mejor en la primera parte, se adelantó al aprovechar un desajuste defensivo isleño que aprovechó Diaby para plantarse en solitario ante José Antonio Caro y marcar de disparo raso al primer palo.

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El centrocampista Sergio Ruiz recibió la tarjeta roja directa en el minuto 23 por una presunta agresión a un rival con el que pugnaba en el saque de una falta, mientras que el defensa solo vio la amarilla, tras ser atendido. El cántabro reclamó haber recibido un golpe previo que motivó su reacción, al encararse y empujar al jugador.

En la segunda parte cambió totalmente el equipo inicial el Al-Ittihad, mientras que en la Unión Deportiva se produjo el debut del delantero Jefté Betancor, reciente fichaje.

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Una pérdida de Manu Fuster en el centro del campo la aprovechó su rival para marcar el segundo gol de la tarde, en un mano a mano que Roger Fernandes convirtió ante Caro.

Sin embargo, la posterior entrada de muchos canteranos igualó el partido, a pesar de la inferioridad numérica del equipo que este sábado vistió de blanco.

Uno de los incorporados al juego fue el guardameta croata Dinko Horkas, pese a que podría ser traspasado este verano.

Las Palmas redujo la diferencia con un disparo de Iván Medina que golpeó en el cuerpo de Barnawi y despistó a su portero.

En el tiempo de prolongación fue expulsado Farha por doble tarjeta amarilla, y se produjo otro enfrentamiento entre jugadores, impropio de un partido amistoso, con el guardameta Al Absi y Jefté como protagonistas.

- Ficha técnica:

2 - Al-Ittihad Club: Rajkovic; Aljulydan, Danilo, Stephane Keller, Muath; Marwan, Rakan, Mitaj, Bergwijn: Diaby y En-Nesyri. Tras el descanso jugaron Al Absi, Simic, Kadesh, Farha, Barnawi, Fawaz, Ahmed, Abdulelah, Roger Fernandes, Abdulrahman y Al Shehri.

1 UD Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Enrique Clemente; Sergio Ruiz, Kirian; Miyashiro, Manu Fuster, Rafa Cruz; y Jesé. También jugaron Jefté, Horkas, Marvin Park, Andrés Rodríguez, Villote, Iñaki, Iván Medina, Cristian Gutiérrez, Acimovic y Elías Romero.

Goles: 1-0, min. 15: Diaby. 2-0, min. 50: Roger Fernandes. 2-1, min. 78: Iván Medina.

Árbitro: Jorge González Sánchez (Comité de Andalucía). Expulsó con tarjeta roja directa en el minuto 23 a Sergio Ruiz (UD Las Palmas) por una agresión a Muath, así como a Farha (Al-Ittihad), por doble amonestación (minuto 90+3). También recibieron la amarilla sus compañeros Muath y Ahmed Alghamdi.

Incidencias: partido amistoso disputado este sábado en las instalaciones de La Quinta Football Center, en Marbella (Málaga). EFE

rg/apa

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