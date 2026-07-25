1-2.- El Hércules remonta al equipo de Sesiones AFE

Mutxamel (Alicante), 25 jul (EFE).- El Hércules, conjunto de Primera RFEF, ha logrado la victoria ante el combinado de Sesiones AFE (1-2), tras remontar en la segunda parte el tanto inicial del equipo del sindicato de futbolistas, que, pese a la derrota, ha ofrecido una gran imagen.

El gol del triunfo del Hércules lo ha anotado el canterano Hamza en el tiempo de descuento y ha dejado sin recompensa al conjunto que dirige Mariano Pernía, que se había adelantado en el marcador en la primera parte tras un penalti anotado por Jon Landa.

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El equipo de AFE ha tenido una gran puesta en escena, superando al Hércules y convirtiendo al portero Carlos Abad en el mejor jugador del equipo alicantino con dos grandes paradas a disparos de Marrero y Bamba.

En la segunda parte, el conjunto del sindicato de futbolistas rozó el segundo tanto en los primeros minutos, pero poco a poco el Hércules, con varios de los nuevos fichajes ya sobre el terreno de juego, mejoró y acabó por dominar el juego.

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Fran Sol anotó el empate con un remate de cabeza tras un saque de esquina mediado el segundo periodo.

El abrumador dominio del Hércules en el tramo final cristalizó en la última acción del partido, en la que el canterano Hamza aprovechó un rechace del portero Nico Rodríguez a disparo de Ben Hamed para marcar a placer.

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Ficha técnica:

1.- Sesiones AFE: Jon Villanueva; Akapo, Iniesta, Lucero, Gassama; Audisio, Kevin Sánchez, Marrero; Landa, Luis Lara y Bamba. También jugaron Nico Rodríguez; Parra, Bortolucci, Kamate; Santafé, Piedralba; Cortés; Conte, Douglas Jr. Arango y Rogney Rodríguez.

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2.- Hércules: Abad: Galvañ, Cantero, Peñaranda, David; Andy, Javi Valverde, Manu Rico, Guti, Obeng y Antoñín. También jugaron Mompeán; Samu Vázquez, Pepe Traoré, Fidalgo; Álex Jiménez, Ben Hamed, Víctor Narro, Fran Sol, De Palmas y Hamza.

Goles: 1-0, min. 37: Bamba. 1-1, min. 65: Fran Sol. 1-2, min. 93. Hamza.

Árbitro: José Manuel López (Comité valenciano).

Incidencias: Primer encuentro de pretemporada para Sesiones AFE y el Hércules disputado en las instalaciones de Bonalba Golf en Mutxamel (Alicante). EFE

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