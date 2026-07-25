1-2. El Castellón domina al Valencia en una segunda parte plagada de tensión

Paterna (Valencia), 25 jul (EFE).- El Castellón ganó este sábado al Valencia gracias a los goles de Raúl Sánchez y Adam Jakobsen en una segunda parte en la que fue muy superior al equipo de Carlos Corberán, al que el público pidió la dimisión, en un amistoso que maquilló Aliou Dieng y que acabó lleno de tensión, con las expulsiones de Sadiq Umar y Dani Raba.

Bajo un intenso calor, el partido transcurrió muy disputado en los primeros quince minutos y sin un dominador claro. El Castellón comenzó con la clara intención de avanzar a base de transiciones, pero el Valencia se mantenía muy ordenado defensivamente. La primera llegada al área local fue por parte del exvalencianista Hamza Bellari, pero careció de peligro.

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Mientras, el Valencia buscaba Ryunosuke Sato en busca de una acción brillante como en su debut contra el Eldense que el japonés intentó repetir, pero esta vez la defensa albinegra estuvo atenta para no dejarle espacio. Poco a poco, el equipo de Carlos Corberán se hizo con el balón y tuvo dos oportunidades desde el saque de esquina que fueron rechazadas por el equipo castellonense.

La primera ocasión clara del partido llegó recién cumplido el minuto 30 con una jugada por la izquierda de Luis Rioja que atrapó Matthys, que unos minutos antes estuvo cerca de encajar un gol después de un grave error ante el extremo zurdo. Antes del descanso, Álvaro lo intentó, pero su chut se fue alto.

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Tras el paso por vestuarios, el Valencia cambió toda su alineación menos al portero Vicent Abril y el Castellón solo mantuvo a Tincho, que salió a la media hora de partido, y debutó Rodrigo Rêgo. Los cambios le sentaron bien al equipo de Pablo Hernández, que se avanzó con un buen gol de Raúl Sánchez (m.50) a pase de Tincho.

El Valencia respondió inmediatamente con un disparo de Sadiq que se marchó por poco y un fuerte tiro de Dieng que despejó Saipi, pero el Castellón se sentía mucho más cómodo y agrandó las distancias con una ‘picadita’ de Jakobsen (m.60) a pase de Tincho.

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El 0-2 provocó el cántico de “Corberán, dimisión” y “Peter, vete ya” de unos pocos aficionados al ver la inoperante versión de su equipo. Ya casi con el tiempo cumplido, Sadiq fue expulsado por propinar una patada sin el balón en juego a Barri, que le dio un balonazo después de que el nigeriano cometiera una falta que protestó todo el banquillo castellonense.

En el 87, Dieng marcó un gran gol por la escuadra asistido por Dani Raba para maquillar el resultado con un 1-2 en un partido que acabó con otra expulsión, la de Raba, que se enzarzó con Juanjo Nieto después de que el futbolista le propinara un cabezazo.

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Ficha técnica:

1 - Valencia: Vicent Abril; Wanjala, Tárrega, De Haas, Jesús Vázquez; Luis Rioja, Guido, Ugrinic, Sato; Javi Guerra y Hugo Duro. También jugaron Gamón, Diakhaby, Iker Córdoba, Gayà, Pepelu, Dieng, Otorbi, Almeida, Raba y Sadiq.

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2 - Castellón: Matthys; Lucas Alcázar., Sienra, Mellot, Pablo Santiago; Doué, Vlak, Iñigo Córdoba; Suero, Álvaro García y Bellari. También jugaron Tincho, Saipi, Juanjo Nieto, Alberto, Barri, Cámara, Douglas, Raúl Sánchez, José Albert, Jakobsen, Álvaro Martín y Rego.

Goles: 0-1, m.50: Raúl Sánchez. 0-2, m.60: Jakobsen. 1-2, m.87: Dieng.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité valenciano). Sacó roja a Sadiq Umar (m.85) y Dani Raba (m.90).

Incidencias: Partido correspondiente a la pretemporada disputado en el Estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna ante cerca de 1.200 espectadores. EFE

plm/apa