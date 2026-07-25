0-0. Al Getafe no le basta con Uche para superar a un sólido Valladolid

Redacción deportes, 25 jul (EFE).- El Getafe vio truncada su racha victoriosa en la pretemporada, en la que los madrileños contaban por triunfos sus partidos, tras empatar este sábado 0-0 con un Valladolid que dejó una muy buena imagen en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Pese a contar con un mayor rodaje que su rival, con un Valladolid que disputaba su primer encuentro de la pretemporada, el conjunto azulón se vio sorprendido de inicio por los de Fran Escribá que parecieron arrancar con un punto más de intensidad.

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Tal y como quedó claro a los cinco minutos, en un robo de balón del conjunto pucelano que permitió a Víctor Barberá plantarse en el interior del área donde no pudo superara la rápida salida del guardameta Diego Ferrer.

Un susto que pareció despertar a los de José Bordalás que poco a poco se fueron haciendo con los mandos del encuentro, aunque sin generar ninguna clara ocasión, más allá de una falta lanzada a los quince minutos por Chrisantus Uche.

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El delantero nigeriano, que regresó este verano a la disciplina del equipo madrileño tras su paso por el Crystal Palace inglés, puso a prueba a Álvaro Aceves con un disparo de falta que si bien no pareció muy potente poco a poco se fue envenenando.

Si Uche fue el único que pareció inquietar a la defensa vallisoletana, por parte del conjunto blanquivioleta el neerlandés Kaj de Rooij, procedente del PEC Zwolle, dejó algún que otro destello de calidad.

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Pero no sólo de detalles vivió el equipo de Fran Escribá que a los treinta y seis minutos volvió a inquietar la portería azulona en otro robo de balón que no pudo culminar por muy poco un Juanmi Latasa, que cuatro minutos más tarde volvió a buscar probar fortuna con un disparo desde la frontal.

Una dinámica que se prolongó, pese a los seis cambios que introdujo al descanso Escriba, en el arranque de la segunda mitad, en la que el Valladolid volvió a intentarlo con los disparos de los recién ingresados Víctor Jr. y el neerlandés Robin van Duiven.

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Dominio vallisoletano al que el Getafe sólo fue capaz de contraponer la exuberancia física de Uche que en cincuenta y siete probó, sin mucho peligro, con un nuevo lanzamiento al cancerbero pucelano.

Acercamientos que fueron espaciándose cada vez más y más por parte de ambos conjuntos ante el carrusel de cambios que se produjo en el segundo período, que en el caso del Valladolid acabó el encuentro con tan sólo uno de los jugadores que formó el once inicial, el portero Álvaro Aceves.

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Un panorama que cambió en los minutos finales con los remates de Víctor Jr por el Valladolid y de Davinchi por el Getafe, que no sirvieron para evitar que el partido acabase sin goles.

-- Ficha técnica:

0 - Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez, Torres, Garriel; Juric, Ponceau; Luis Chacón, Barberá, De Rooij y Latasa

También jugaron: Clerc, Trilli, Thiago Ojeda, Víctor Jr., Jorge Delgado, Van Duiven, Amath, Tomeo, Galde y Lachuer.

0 - Getafe: Diego Ferrer; Kiko Femenía, Abqar, Zaid Romero, Valou; Risco, Mady, Riquelme, Uche; Mario Martín y Satriano.

También jugaron: Djene, Davinchi, Boselli, Isma, Ibu, Gorka y George.

Árbitro: Mostró tarjeta amarilla a Iván Alejo, Lachuer y Víctor Jr. por el Valladolid; y a Mady, Ibu e Isma por el Getafe.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). EFE