Espana agencias

Vuelven a casa los desalojados por el incendio de Castropodame (León), que evoluciona bien

Guardar
Google icon

Ponferrada (León), 24 jul (EFE).- Los 200 vecinos de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, que fueron desalojados el pasado miércoles ante el avance del incendio forestal de Castropodame (León), han podido volver ya a sus casas en la noche de este jueves, después de que fuego haya experimentado una evolución muy favorable durante las últimas horas.

Una mejora que ha permitido, además, rebajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 2 a 1, lo que a su vez permite levantar las evacuaciones preventivas, y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

PUBLICIDAD

El incendio, que llegó a poner en riesgo varias localidades del municipio de Castropodame y obligó al desalojo de estos 200 vecinos en Turienzo y San Pedro, ha mostrado un comportamiento mucho más favorable gracias al intenso trabajo del operativo y a unas condiciones meteorológicas menos adversas de las previstas.

La decisión del CECOPI de levantar el desalojo supone un importante alivio para los habitantes de ambas localidades, que han vivido horas de gran incertidumbre al ver cómo las llamas se aproximaban y quedaban a escasa distancia de las viviendas, aunque el peligro ha pasado ya.

PUBLICIDAD

Este jueves, han participado en las labores de extinción alrededor de 125 efectivos, apoyados por 35 medios terrestres y aéreos, en un dispositivo integrado por personal de la Junta, el Ministerio para la Transición Ecológica, la UME, agentes medioambientales, brigadas forestales, maquinaria pesada y bomberos.

Pese a la mejora de la situación, el incendio continúa activo y los trabajos de extinción seguirán durante los próximos días para consolidar el perímetro, extinguir los puntos calientes y evitar posibles reproducciones del fuego. En estos momentos, el operativo cuenta con nueve medios.

El descenso al nivel 1 de gravedad refleja que el riesgo para la población ha disminuido de forma considerable, aunque el operativo mantendrá la vigilancia hasta dar el incendio por controlado, ya que los técnicos estiman que se podrían necesitar cuatro días más para completar la extinción. EFE

mig/pcr/crf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid están a punto de fusionarse y obligan al desalojo de tres municipios más

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid están a punto de fusionarse y obligan al desalojo de tres municipios más

Primeras palabras de Lucía Pombo tras ser madre: “Ha habido cosas que no salieron como esperaba”

La influencer y piloto ha dado la bienvenida a su primera hija, Lola Belén, tras un parto inducido en la semana 41

Primeras palabras de Lucía Pombo tras ser madre: “Ha habido cosas que no salieron como esperaba”

Un hospital de Barcelona realiza el primer trasplante en España entre dos pacientes con VIH

Hasta 2025, no se permitía que las personas con VIH donasen sus órganos

Un hospital de Barcelona realiza el primer trasplante en España entre dos pacientes con VIH

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

La petición fue realizada por la fiscal Elena Lorente y busca que la joyería Ansorena, encargada de la valoración preliminar, profundice en el análisis gemológico de las piezas halladas en el despacho del expresidente

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”

El entrenador personal Javier Reig explica a ‘Infobae’ a qué podría deberse el antes y después del seleccionador español

Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

ECONOMÍA

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos