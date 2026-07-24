Vuelven a casa los desalojados por el incendio de Castropodame (León), que evoluciona bien

Ponferrada (León), 24 jul (EFE).- Los 200 vecinos de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero, que fueron desalojados el pasado miércoles ante el avance del incendio forestal de Castropodame (León), han podido volver ya a sus casas en la noche de este jueves, después de que fuego haya experimentado una evolución muy favorable durante las últimas horas.

Una mejora que ha permitido, además, rebajar el Índice de Gravedad Potencial (IGR) de 2 a 1, lo que a su vez permite levantar las evacuaciones preventivas, y desmovilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.

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El incendio, que llegó a poner en riesgo varias localidades del municipio de Castropodame y obligó al desalojo de estos 200 vecinos en Turienzo y San Pedro, ha mostrado un comportamiento mucho más favorable gracias al intenso trabajo del operativo y a unas condiciones meteorológicas menos adversas de las previstas.

La decisión del CECOPI de levantar el desalojo supone un importante alivio para los habitantes de ambas localidades, que han vivido horas de gran incertidumbre al ver cómo las llamas se aproximaban y quedaban a escasa distancia de las viviendas, aunque el peligro ha pasado ya.

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Este jueves, han participado en las labores de extinción alrededor de 125 efectivos, apoyados por 35 medios terrestres y aéreos, en un dispositivo integrado por personal de la Junta, el Ministerio para la Transición Ecológica, la UME, agentes medioambientales, brigadas forestales, maquinaria pesada y bomberos.

Pese a la mejora de la situación, el incendio continúa activo y los trabajos de extinción seguirán durante los próximos días para consolidar el perímetro, extinguir los puntos calientes y evitar posibles reproducciones del fuego. En estos momentos, el operativo cuenta con nueve medios.

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El descenso al nivel 1 de gravedad refleja que el riesgo para la población ha disminuido de forma considerable, aunque el operativo mantendrá la vigilancia hasta dar el incendio por controlado, ya que los técnicos estiman que se podrían necesitar cuatro días más para completar la extinción. EFE

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