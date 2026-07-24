Vox pide a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa dictamen sobre la 'ley de nietos'

Madrid, 24 jul (EFE).- Vox ha presentado este viernes un escrito de denuncia ante la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa, conocida como Comisión de Venecia, para que active el mecanismo para pedir un dictamen país sobre España por la denominada 'ley de nietos'.

El escrito ha sido registrado este viernes por el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, y el diputado en el Congreso, José María Sánchez, este último como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

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El partido de Santiago Abascal denuncia en su solicitud que mediante una "simple" instrucción administrativa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a la nacionalidad española a "cientos de miles" de personas sin exigirles ningún vínculo real con España.

Según el escrito, esto ha "disparado sin control" el número de españoles que votan desde el extranjero y pone en riesgo la fiabilidad del censo electoral, la igualdad del voto entre provincias y la transparencia de todo el proceso.

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Por estos motivos, Vox pide que se examine si España está respetando las reglas mínimas que garantizan unas elecciones limpias y fiables, y que ese examen sea trasladado también a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. EFE