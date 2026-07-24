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Una veintena de detenidos y 23 toneladas de picadura de tabaco incautadas en Ciudad Real

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Ciudad Real, 24 jul (EFE).- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco que operaba en siete localidades de la provincia de Ciudad Real y en Madrid, en una operación en la que han sido detenidas 20 personas y se han intervenido 23 toneladas de picadura de tabaco, 38.000 cajetillas de cigarrillos y 90.000 euros en efectivo.

La operación, denominada 'Principito'/'Tajuli', ha permitido además intervenir una pistola, un rifle, cartuchos, armas blancas, relojes de alta gama y abundante material utilizado para el procesado y empaquetado del tabaco de contrabando, según ha informado este viernes la Agencia Tributaria en un comunicado de prensa.

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Las investigaciones comenzaron a principios de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización asentada en la provincia de Ciudad Real que presuntamente se dedicaba a la fabricación ilícita, almacenamiento y distribución de tabaco de contrabando a distintos puntos del territorio nacional.

La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de junio con 17 registros en viviendas y locales de Ciudad Real, Puertollano, Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Almagro, Pozuelo de Calatrava y la localidad madrileña de Fuenlabrada.

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Durante estos registros fueron detenidas 18 personas, entre ellas el presunto cabecilla de la organización, y se incautaron las 23 toneladas de picadura de tabaco, 38.000 cajetillas de diferentes marcas, cartones con marcas comerciales, básculas, prensas, bolsas y otros útiles empleados para preparar la mercancía para su distribución.

Los investigadores localizaron además 90.000 euros en metálico, una pistola, un rifle, cartuchos, armas blancas y varios relojes de alta gama. La mayor parte del tabaco fue hallada en un almacén de Fuenlabrada, desde donde, según la investigación, se distribuía el producto.

La segunda fase de la operación se llevó a cabo a mediados de julio con cuatro nuevos registros en Navalcarnero y Aranjuez (Madrid), así como en Sagunto (Valencia) y Almenara (Castellón), dirigidos a desmantelar la estructura logística encargada del almacenamiento y transporte del tabaco.

Esta fase concluyó con la detención de dos personas, de nacionalidad colombiana y rumana, y la investigación de otras tres, también de nacionalidad rumana.

Diez de los veinte detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano, que ha decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza.

A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de contrabando, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Ciudad Real de la Agencia Tributaria y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real. EFE

abc/pac/aam

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