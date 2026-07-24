Una veintena de detenidos y 23 toneladas de picadura de tabaco incautadas en Ciudad Real

Ciudad Real, 24 jul (EFE).- La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco que operaba en siete localidades de la provincia de Ciudad Real y en Madrid, en una operación en la que han sido detenidas 20 personas y se han intervenido 23 toneladas de picadura de tabaco, 38.000 cajetillas de cigarrillos y 90.000 euros en efectivo.

La operación, denominada 'Principito'/'Tajuli', ha permitido además intervenir una pistola, un rifle, cartuchos, armas blancas, relojes de alta gama y abundante material utilizado para el procesado y empaquetado del tabaco de contrabando, según ha informado este viernes la Agencia Tributaria en un comunicado de prensa.

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Las investigaciones comenzaron a principios de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización asentada en la provincia de Ciudad Real que presuntamente se dedicaba a la fabricación ilícita, almacenamiento y distribución de tabaco de contrabando a distintos puntos del territorio nacional.

La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de junio con 17 registros en viviendas y locales de Ciudad Real, Puertollano, Almodóvar del Campo, Villamayor de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Almagro, Pozuelo de Calatrava y la localidad madrileña de Fuenlabrada.

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Durante estos registros fueron detenidas 18 personas, entre ellas el presunto cabecilla de la organización, y se incautaron las 23 toneladas de picadura de tabaco, 38.000 cajetillas de diferentes marcas, cartones con marcas comerciales, básculas, prensas, bolsas y otros útiles empleados para preparar la mercancía para su distribución.

Los investigadores localizaron además 90.000 euros en metálico, una pistola, un rifle, cartuchos, armas blancas y varios relojes de alta gama. La mayor parte del tabaco fue hallada en un almacén de Fuenlabrada, desde donde, según la investigación, se distribuía el producto.

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La segunda fase de la operación se llevó a cabo a mediados de julio con cuatro nuevos registros en Navalcarnero y Aranjuez (Madrid), así como en Sagunto (Valencia) y Almenara (Castellón), dirigidos a desmantelar la estructura logística encargada del almacenamiento y transporte del tabaco.

Esta fase concluyó con la detención de dos personas, de nacionalidad colombiana y rumana, y la investigación de otras tres, también de nacionalidad rumana.

Diez de los veinte detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Puertollano, que ha decretado para ellos prisión provisional comunicada y sin fianza.

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A los arrestados se les atribuyen presuntos delitos de contrabando, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido desarrollada de forma conjunta por la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Ciudad Real de la Agencia Tributaria y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ciudad Real. EFE

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