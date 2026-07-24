Un excargo de Junqueras procesado por el 1-O reclama su amnistía tras el aval de Europa

Barcelona, 24 jul (EFE).- El diputado de ERC y ex alto cargo del Govern Josep Maria Jové ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que retire sus cuestiones prejudiciales sobre la amnistía y archive ya su causa por organizar el 1-O, tras el aval de la justicia europea a la ley.

En una providencia, la sala civil y penal del TSJC ha dado cinco días a acusaciones y defensas para que se pronuncien sobre la petición de Jové, quien está acusado de malversación, prevaricación y desobediencia por su papel en la organización del 1-O cuando ejercía de secretario general del Departamento de Economía en la etapa de Oriol Junqueras.

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Jové, junto al también diputado de ERC Lluís Salvadó, estaban pendientes de ser juzgados cuando se aprobó la ley de amnistía, en un proceso en el que la Fiscalía les pedía penas de hasta siete años de prisión.

Antes de resolver si los amnistiaba, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió dejar en suspenso el proceso contra los exaltos cargos de ERC y elevar cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante las dudas que le suscitaban varios artículos de la ley relativos a la protección de los caudales públicos y la persecución de la corrupción.

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Las preguntas planteadas por el TSJC coinciden en el fondo con las que planteó el Tribunal de Cuentas sobre la malversación en el procés y que la justicia europea resolvió la semana pasada avalando la amnistía, pero las que atañen a Jové y Salvadó se tramitaban en un proceso diferente.

No obstante, la defensa de Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC en el Parlament, considera que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sienta doctrina, por lo que puede aplicarse ya de forma inmediata al caso suspendido en el TSJC, sin esperar a que la justicia europea resuelva.

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Por ese motivo, ha pedido al TSJC que retire sus cuestiones prejudiciales y aplique ya la amnistía a la causa abierta por la planificación del 1-O.

Los preparativos del referéndum comportaron también el procesamiento de 35 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont, así como del exconseller de Exteriores Raül Romeva. Todos ellos fueron amnistiados por la Audiencia de Barcelona en junio del año pasado. EFE

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