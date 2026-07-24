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Tabla de tiempos del segundo libre de Hungría

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Redacción deportes, 24 jul (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este viernes en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest:

.1.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:18,729

.2.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

a  0,148

.3.

Lando Norris

GBR

McLaren

0,499

.4.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,692

.5.

George Russell

GBR

Mercedes

0,933

.6.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1,071

.7.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1,312

.8.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1,372

.9.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1,396

10.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1,524

11.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,745

12.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,828

13.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1,964

14.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

2,087

15.

Oliver Bearman

GBR

Haas

2,221

16.

Alexander Albon

THA

Williams

2,244

17.

Carlos Sainz

ESP

Williams

2,697

18.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

2,713

19.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

2,990

20.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

3,063

21.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

3,802

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

sin tiempo

EFE

arh/apa

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