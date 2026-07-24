Tabla de tiempos del segundo libre de Hungría

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este viernes en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest:
.1.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:18,729
.2.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
a 0,148
.3.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,499
.4.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,692
.5.
George Russell
GBR
Mercedes
0,933
.6.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,071
.7.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1,312
.8.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1,372
.9.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1,396
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1,524
11.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,745
12.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,828
13.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1,964
14.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
2,087
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
2,221
16.
Alexander Albon
THA
Williams
2,244
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
2,697
18.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,713
19.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2,990
20.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
3,063
21.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
3,802
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
sin tiempo
EFE
arh/apa
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