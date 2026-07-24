Sábado 25 de julio de 2026

Madrid, 24 jul (EFE).-

INCENDIOS FORESTALES.- Madrid – Seguimiento el incendio en varias localidades de Madrid, con más de 45.000 personas afectadas. Se espera que haya una bajada de viento por lo que se abre una "ventana de esperanza" de cara a la jornada de mañana.

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INCENDIOS FORESTALES.- Cenicientos (Madrid).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude al puesto de mando avanzado para conocer la situación de los incendios de Madrid.

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INCENDIOS FORESTALES.- Ávila.- Castilla y León enfrenta una nueva jornada marcada por los incendios forestales de los que preocupa especialmente el declarado en Burgohondo (Ávila) que ha quemado ya más de 9.000 hectáreas.

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ARTESANÍA TEXTIL.- Fuenmayor (La Rioja).- Unas 170 encajeras de diferentes comunidades participan este sábado en la localidad riojana de Fuenmayor en un encuentro nacional para poner en valor la tradición de los bolillos, una labor textil artesanal que exige mucha concentración y soltura con los dedos para encajar los hilos y conseguir una delicada puntilla.

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FIESTAS VITORIA.- Vitoria.- Vitoria celebra el 'Día del Blusa y la Neska', antesala de las fiestas de La Blanca, con motivo de la festividad de Santiago con numerosas actividades como la octava edición de la Carrera de Barricas, ferias agrícola y ganadera, la tr(Vídeo) (Foto) (Audio)adicional venta de ajos, campeonato de pelota y conciertos.

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VELADA AÑO.- Sevilla.- Gran expectación en torno a la Velada del Año VI, que organiza el creador de contenidos e influyente Ibai Llanos en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

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CONCIERTO MADRID.- Romeo Santos y Prince Royce llegan con su gira a Madrid. Los llamados rey y príncipe de la Bachata ofrecen su concierto "Mejor tarde que nunca Tour 2026" en el Metropolitano.

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