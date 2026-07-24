Puente carga contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha arremetido este viernes contra las comunidades autónomas gobernadas por el PP por reclamar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para extinguir los incendios forestales mientras reducen impuestos a los ricos. "Luego piden al Gobierno que les resuelva la papeleta", ha remarcado.

La UME está desplegada en los incendios forestales registrados en municipios de la Comunidad de Madrid y Castilla y León, regiones gobernadas por los 'populares' Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso.

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"Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas del PP", ha indicado el ministro en su cuenta de la red social X, haciéndose eco de una denuncia expresada por los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, que lamentaron que no han sido activados para luchar contra las llamas en Almorox.

Puente ha criticado que el PP "reduce impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".

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