Espana agencias

Page pide una reflexión conjunta en el futuro sobre las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios

Guardar
Google icon
Imagen 4VTTLRJ3HFDLDB4WM7DMHE7OTM

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García, tras pedir "prudencia" a toda la ciudadanía, ha asegurado que de cara al futuro habrá que hacer una reflexión conjunta sobre si son suficientes las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios.

Desde la localidad de Viso del Marqués (Ciudad Real) donde ha presidido el acto de apertura de la Hospedería 'La Almazara del Marqués', García-Page ha reconocido que hoy en día "hay muchos más recursos que nunca" para luchar contra los incendios, pero también ha pedido hacer un ejercicio de "humildad" para saber que "hay muchas cosas que mejorar" porque "la naturaleza siempre va a ir dándonos lecciones".

PUBLICIDAD

Además, ha dicho, también quedará pendiente --"seguramente para el futuro y lo haremos espero entre todas las comunidades autónomas-- cuáles son las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios. "Lo hicimos en su momento, por ejemplo, con las barbacoas en el campo", ha recalcado.

Asimismo, y en muchos sitios, cuando hay riesgo, incluso celebrando el patrón o la patrona, "asume todo el mundo que no pueda haber fuegos artificiales".

PUBLICIDAD

"Estoy hablando de eso. Cuestiones que realmente todos tenemos que reflexionar colectivamente. No estoy hablando particularmente ni de la agricultura ni de la ganadería, son los máximos interesados en que no se queme el campo. En muchos incendios colaboran, aunque evidentemente alguna vez puede haber también errores", ha admitido.

"Si ahora algunos de los grandes incendios que están saliendo han sido consecuencia en máximo riesgo, en rojo, de temperaturas y de viento, se han hecho, por ejemplo, barbacoas dentro de los chalés, a lo mejor hay que planteárselo. Lo digo como una mínima reflexión, sin aventurar nada porque serán los especialistas los que lo tengan que plantear, que tenemos que revisar permanentemente cuáles son nuestras condiciones de limitación sin responsabilizar a nadie".

Según ha destacado, "son momentos de emergencia y la única manera de que la combatamos es esforzarnos en mejorar, sabiendo que hay muchos mejores recursos tecnológicos y de todo tipo que antes, pero que también el clima hoy manda mensajes más poderosos, más duros que mandaba hace décadas, porque las cosas a nivel de clima se están complicando".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid se unen en un solo frente y obligan al desalojo de tres municipios más

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo | Los fuegos en Madrid se unen en un solo frente y obligan al desalojo de tres municipios más

Calendario astronómico de agosto 2026 en España: eclipses, Lágrimas de San Lorenzo y planetas con visibilidad única

Este mes se posiciona como uno de los más extraordinarios para los observadores del cielo en nuestro país

Calendario astronómico de agosto 2026 en España: eclipses, Lágrimas de San Lorenzo y planetas con visibilidad única

El estadio Shakira en Madrid será una “ciudad” dedicada a la cultura latina con la idea de abrir a colegios: “Los latinos nunca hemos tenido una voz tan importante”

Durante las 12 fechas de su residencia europea, entre septiembre y octubre, la cantante colombiana convertirá el recinto de Villaverde en una “ciudad efímera” con programación cultural previa a cada espectáculo

El estadio Shakira en Madrid será una “ciudad” dedicada a la cultura latina con la idea de abrir a colegios: “Los latinos nunca hemos tenido una voz tan importante”

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Qué debes hacer si vives en una zona afectada por el humo de los incendios

Es fundamental no ventilar la casa ni realizar actividades al aire libre

Qué debes hacer si vives en una zona afectada por el humo de los incendios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

17 bomberos de la Comunidad de Madrid denuncian que la falta de recursos les impide actuar contra los incendios: “No se nos dan los medios para poder desplazarnos”

El juez Calama cita como investigados al CEO y al presidente de Plus Ultra, que tendrán que declarar el 7 y 8 de septiembre

Reino Unido asume el mando de la fuerza internacional en Ucrania y prepara ejercicios para ensayar un posible despliegue

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

ECONOMÍA

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

El BCE abre la votación para elegir los nuevos billetes del euro, con Cervantes y María Callas como candidatos

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos