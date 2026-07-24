Page pide una reflexión conjunta en el futuro sobre las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García, tras pedir "prudencia" a toda la ciudadanía, ha asegurado que de cara al futuro habrá que hacer una reflexión conjunta sobre si son suficientes las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios.

Desde la localidad de Viso del Marqués (Ciudad Real) donde ha presidido el acto de apertura de la Hospedería 'La Almazara del Marqués', García-Page ha reconocido que hoy en día "hay muchos más recursos que nunca" para luchar contra los incendios, pero también ha pedido hacer un ejercicio de "humildad" para saber que "hay muchas cosas que mejorar" porque "la naturaleza siempre va a ir dándonos lecciones".

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Además, ha dicho, también quedará pendiente --"seguramente para el futuro y lo haremos espero entre todas las comunidades autónomas-- cuáles son las limitaciones legales para disminuir el riesgo de incendios. "Lo hicimos en su momento, por ejemplo, con las barbacoas en el campo", ha recalcado.

Asimismo, y en muchos sitios, cuando hay riesgo, incluso celebrando el patrón o la patrona, "asume todo el mundo que no pueda haber fuegos artificiales".

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"Estoy hablando de eso. Cuestiones que realmente todos tenemos que reflexionar colectivamente. No estoy hablando particularmente ni de la agricultura ni de la ganadería, son los máximos interesados en que no se queme el campo. En muchos incendios colaboran, aunque evidentemente alguna vez puede haber también errores", ha admitido.

"Si ahora algunos de los grandes incendios que están saliendo han sido consecuencia en máximo riesgo, en rojo, de temperaturas y de viento, se han hecho, por ejemplo, barbacoas dentro de los chalés, a lo mejor hay que planteárselo. Lo digo como una mínima reflexión, sin aventurar nada porque serán los especialistas los que lo tengan que plantear, que tenemos que revisar permanentemente cuáles son nuestras condiciones de limitación sin responsabilizar a nadie".

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Según ha destacado, "son momentos de emergencia y la única manera de que la combatamos es esforzarnos en mejorar, sabiendo que hay muchos mejores recursos tecnológicos y de todo tipo que antes, pero que también el clima hoy manda mensajes más poderosos, más duros que mandaba hace décadas, porque las cosas a nivel de clima se están complicando".