Espana agencias

Ministros lamentan los incendios y agradecen a los profesionales su labor: "Duele ver arder nuestro territorio"

Guardar
Google icon
Imagen OMQTYOCY2NAG7HLLAHUSJMT4OY

Ministros del Gobierno han lamentado este viernes los incendios forestales que asolan España y han agradecido a los profesionales su labor para extinguirlos, al tiempo que han garantizado que el Ejecutivo destinará los recursos que sean necesarios para luchar contra las llamas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado su apoyo a los que sufren los incendios y ha agradecido su trabajo a los que están sobre el terreno. Además, ha pedido a la población que sigan las indicaciones de las autoridades y tengan la "máxima precaución". "Duele ver arder nuestro territorio", ha lamentado en la red social Bluesky.

PUBLICIDAD

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha usado la misma red social para extender el agradecimiento a los profesionales de la extinción de incendios y ha recordado a los trabajadores afectados que disponen de cuatro días de permisos retribuidos si no pueden acceder al centro de trabajo a causa de los fuegos.

También el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha agradecido a los servicios de emergencia que hacen "todo lo posible" por sofocar las llamas "y evitar una tragedia mayor". Como Rego, ha pedido "precaución y atención" a los ciudadanos en un mensaje publicado en la red social X.

PUBLICIDAD

De su lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto el foco en los incendios activos en la Comunidad de Madrid. "Todo nuestro apoyo a los equipo de emergencias que están protegiendo a la población y a los municipios afectados", ha dicho en Bluesky, donde también ha pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades "en todo momento".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pide medios aéreos a la Unión Europea, tras declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Los efectivos trabajan en fuegos como el de Almorox (Toledo), San Martín de Valdeiglesias (Madrid), Burgohondo (Ávila) o La Mierla (Guadalajara)

Última hora de los incendios en España, en directo | El Gobierno pide medios aéreos a la Unión Europea, tras declarar la emergencia nacional en Madrid y Ávila

Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”

El entrenador personal Javier Reig explica a ‘Infobae’ a qué podría deberse el antes y después del seleccionador español

Así se forjó el espectacular cambio físico de Luis de la Fuente: “Más que una rutina, sería un cambio de estilo de vida”

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

La ministra disputará la dirección del principal foro mundial del trabajo, un organismo que desde 1919 fija los estándares laborales que los Estados pueden incorporar a sus legislaciones nacionales

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Las cinco razones por las que la migraña empeora en verano: “Los pacientes tienen más ataques y más intensos”

El neurólogo Julio Pascual explica cómo afecta el calor a estas cefaleas

Las cinco razones por las que la migraña empeora en verano: “Los pacientes tienen más ataques y más intensos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Anticorrupción pide al juez Calama ampliar el estudio de tasación de las joyas de Zapatero para determinar su valor real de mercado y su fecha de fabricación

Es mucho más probable que se incendie un coche gasolina o diésel que uno eléctrico: “Este ha echado a arder por la luz interior”

El sorprendente arsenal con 36 fusiles de asalto y 11 granadas que ha encontrado la policía en Marbella

Juan José Ebenezer, mecánico, aclara el impacto de usar gasolina 98 en coches convencionales: “Es tirar el dinero”

Restos de drones y misiles con radiación nuclear: el peligro del que advierte Ucrania y por el que acusa al ejército ruso de crimen de guerra

ECONOMÍA

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Cómo funciona la OIT y para qué sirve la organización que Yolanda Díaz aspira a liderar

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Solo un 19% de los españoles ha reformado su vivienda para combatir el calor: el 78% de quienes lo necesitan no puede pagarlas

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Tres errores que debes revisar en una multa para no pagarla”

Un experto lo confirma: este es el dinero que cuesta enfriar tu coche después de llevar varias horas al sol

DEPORTES

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

El trébol sin recompensa de Mbappé: máximo goleador en todas las competiciones pero sin un solo título

Pep Guardiola y los rumores que un día le situaron al frente de la selección española

La encrucijada de Hansi Flick para la delantera del FC Barcelona: Lamine Yamal es fijo y solo hay dos puestos para 7 jugadores

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos