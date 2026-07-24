Ministros lamentan los incendios y agradecen a los profesionales su labor: "Duele ver arder nuestro territorio"

Ministros del Gobierno han lamentado este viernes los incendios forestales que asolan España y han agradecido a los profesionales su labor para extinguirlos, al tiempo que han garantizado que el Ejecutivo destinará los recursos que sean necesarios para luchar contra las llamas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha trasladado su apoyo a los que sufren los incendios y ha agradecido su trabajo a los que están sobre el terreno. Además, ha pedido a la población que sigan las indicaciones de las autoridades y tengan la "máxima precaución". "Duele ver arder nuestro territorio", ha lamentado en la red social Bluesky.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha usado la misma red social para extender el agradecimiento a los profesionales de la extinción de incendios y ha recordado a los trabajadores afectados que disponen de cuatro días de permisos retribuidos si no pueden acceder al centro de trabajo a causa de los fuegos.

También el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha agradecido a los servicios de emergencia que hacen "todo lo posible" por sofocar las llamas "y evitar una tragedia mayor". Como Rego, ha pedido "precaución y atención" a los ciudadanos en un mensaje publicado en la red social X.

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De su lado, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto el foco en los incendios activos en la Comunidad de Madrid. "Todo nuestro apoyo a los equipo de emergencias que están protegiendo a la población y a los municipios afectados", ha dicho en Bluesky, donde también ha pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades "en todo momento".