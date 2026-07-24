Libertad para una pareja detenida en Alicante tras hallar a su hija de 2 años sola en el centro de la ciudad

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, en funciones de guardia, acordó este jueves por la tarde libertad para una pareja detenida tras hallar a una niña de dos años sola, con los pañales sucios y en condiciones insalubres en el centro de la ciudad.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha precisado que la decisión se acordó "de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal", al tiempo que ha precisado que ambos "deberán comparecer ante el juzgado cuando sean requeridos".

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Ambos quedan investigados en una causa abierta por un delito de abandono de menor. La niña ha quedado a cargo de la administración competente, según ha apuntado el alto tribunal valenciano respecto a este caso.