Leclerc marcó el mejor tiempo en el primer libre de Hungría

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 19 segundos y 75 milésimas, 484 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

PUBLICIDAD

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que se quedó a 543 milésimas de su compañero, marcó -al igual que los anteriores, con el neumático blando- el tercer crono de la sesión. EFE