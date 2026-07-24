La reactivación del incendio de Ejulve obliga a evacuar 4 pedanías de Castellote (Teruel)

Zaragoza, 24 jul (EFE).- La reactivación del incendio forestal de Ejulve ha obligado esta tarde a evacuar de forma preventiva cuatro núcleos del municipio turolense de Castellote y a activar de nuevo la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Mientras, el operativo trabaja para contener un fuego que ha obligado a elevar de nuevo su nivel de emergencia a Situación Operativa 2-Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo).

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El Gobierno de Aragón ha enviado un mensaje ES-Alert ordenando la evacuación de los vecinos de Ladruñán, Dos Torres de Mercader y de los barrios de El Higueral y La Algecira, todos ellos pertenecientes al municipio de Castellote.

Los aproximadamente 75 vecinos de estas pedanías deben desplazarse al pabellón municipal de Alcorisa.

Horas antes, el Ejecutivo autonómico también había remitido otro mensaje ES-Alert a los alrededor de 70 habitantes de Cuevas de Cañart para ordenar su evacuación debido al humo generado por el incendio, que durante la pasada noche se reactivó en su flanco izquierdo.

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Ante la evolución del fuego, que ya había afectado a 1.400 hectáreas, el Gobierno de Aragón se ha visto obligado nuevamente a solicitar la intervención de la UME, cuyos efectivos ya se han desplazado desde su base en Zaragoza.

Asimismo, se han activado los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza para proteger el municipio de Cuevas de Cañart, con un dispositivo integrado por un vehículo de mando, una bomba pesada, una nodriza, un vehículo ligero de apoyo y nueve efectivos.

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Durante la jornada han trabajado en las labores de extinción 13 medios aéreos, cinco cuadrillas terrestres, seis autobombas, tres buldóceres y personal técnico de dirección de extinción, del grupo de apoyo y antenistas, con la colaboración de Protección Civil, Guardia Civil, ayuntamientos y la Comarca.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) tiene previsto volver a reunirse a las 19.30 horas en la Sala de Crisis del 112.

El incendio se declaró el pasado lunes y obligó inicialmente a evacuar de forma preventiva a los vecinos de Molinos, tres masías y las pedanías de La Cañadilla y Cirujeda.

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Aunque este jueves había sido dado por estabilizado, un rebrote registrado durante la noche en el flanco izquierdo ha complicado de nuevo la situación y ha obligado a reforzar el operativo y ampliar las medidas de protección para la población. EFE