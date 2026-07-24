La mejora de las condiciones abre "una ventana" para atacar los fuegos en Madrid y Ávila

Navaluenga (Ávila), 24 jul (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que las previsiones meteorológicas con vientos "ligeramente" más flojos para esta madrugada abren "una ventana importante" para atacar por tierra los fuegos activos en la Comunidad de Madrid y Ávila.

"En estos momentos no podemos ser muy optimistas, pero somos realistas", ha sostenido Marlaska desde el puesto de mando habilitado en Navaluenga (Ávila) tras declararse la pasada medianoche la emergencia nacional por los incendios declarados en ambas provincias.

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El ministro ha avanzado que las previsiones de esta noche y las de mañana, con menos viento, humedad y temperaturas más bajas, son "ligeramente" más favorables para atacar los focos activos que han obligado ya a evacuar o confinar a más de 45.000 personas. EFE