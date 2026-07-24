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La justicia archiva una causa al diputado del PSC Christian Soriano al no ver malversación

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Barcelona, 24 jul (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado una causa abierta al diputado del PSC en el Parlament catalán Christian Soriano al no ver indicios de prevaricación ni malversación en su nombramiento y actuaciones como presidente de la empresa pública de comunicación de El Vendrell (Tarragona).

Con la instrucción ya finalizada, el titular del Juzgado número 7 de El Vendrell remitió en mayo pasado al TSJC la causa relativa a Soriano, porque tras ser elegido diputado en el Parlament en las elecciones de mayo de 2024 adquirió la condición de aforado ante el alto tribunal catalán.

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La causa se abrió a instancias de la Fiscalía, que en 2022 denunció que Soriano, que en aquella época era concejal del Ayuntamiento del Vendrell, fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la empresa pública "El Vendrell Comunicación SLM" en noviembre 2019 en un acuerdo que se revocó en febrero de 2020 porque no había obtenido el cuórum reforzado requerido.

Pese a que se había revocado su nombramiento, según la Fiscalía, el concejal autorizó en marzo de 2020 varias operaciones financieras, entre ellas tres facturas de 4.840 euros presuntamente fraccionadas de forma fraudulenta para una campaña de publicidad sobre "El Vendrell, capital de la cultura catalana 2020".

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Además, la Fiscalía también denunció que había autorizado la emisión gratuita de anuncios en la televisión de El Vendrell, durante varios días de mayo de 2020 -en plena pandemia del coronavirus-, causando perjuicios para la entidad.

Ante estos hechos relatados por la Fiscalía, el juzgado de El Vendrell le abrió en 2023 al político socialista una investigación por los delitos de prevaricación y malversación, ante lo que su defensa reclamó sin éxito en varias ocasiones que se archivara el procedimiento.

Tras dar por finalizada la instrucción del caso, el juez de El Vendrell elevó una exposición razonada al TSJC, órgano ante el que el ahora diputado del PSC es aforado.

Según el TSJC, ni en la instrucción de la causa ni en la exposición razonada "se desprenden indicios" de que Soriano cometiese los dos delitos que se le atribuían.

Sobre la prevaricación, el TSJC resalta que su nombramiento puede reflejar "una irregularidad o ilegalidad administrativa", pero no un delito, que requiere no solo un "grosero desprecio" de la legalidad, sino también "el cabal conocimiento de tal circunstancia" por parte de su autor.

"Ningún indicio delictivo aparece en la causa de ello, según lo expuesto", apunta el alto tribunal.

Sobre los tres contratos sospechosos, la Fiscalía resalta que no incumplieron la ley de contratación y descarta un "fraccionamiento prohibido".

Es más, apunta que el fraccionamiento ilegal no se aprecia "por el mero hecho" de que existan varias adjudicaciones directas, "sino cuando la administración descompone artificialmente una prestación que debía constituir un único objeto contractual" para licitarla sin publicidad, lo que no ocurrió en este caso.

El TSJC tampoco ve delito en que el entonces concejal acordara que los comerciantes locales, en un contexto de pandemia del coronavirus en que estaban "sufriendo grandes pérdidas" debido al estado de alarma y del confinamiento, pudieran emitir anuncios gratis en la televisión local.

El tribunal considera de hecho que la decisión del investigado fue "justa" en el "histórico momento en el que fue adoptada", por lo que concluye que no se le puede atribuir ni prevaricación ni malversación por la ganancia dejada de obtener por la empresa municipal y el correlativo enriquecimiento de los comerciantes que emitieron los anuncios de forma gratuita. EFE

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