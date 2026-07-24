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La inmensidad de Sergio Llull

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Julia López Gámez

Madrid, 24 jul (EFE).- “Nos vamos”, le dijo Sergio Llull a su representante tras una cena con la directiva de los Houston Rockets allá por 2015. Incluso intervino para convencerle -vía telefónica- la estrella de la NBA James Harden. La decisión llegó al Real Madrid que, tras una nueva contraoferta y un giro de guion inesperado, consiguió que cambiase de opinión y renunciase a la NBA. Este viernes se anunció su renovación y el base balear cumplirá 21 años en el equipo español.

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Nunca se sabrá si la carrera del capitán madridista habría sido diferente si hubiese fichado por los Houston Rockets. Sin embargo, el ‘increíble’ Llull optó por otro camino y, desde entonces, se dedicó a pulverizar todos los récords que se le ponían por delante.

A su extensa colección de títulos como madridista (29), se suman registros casi inalcanzables para otros jugadores. Es el que más partidos ha vestido la camiseta del Real Madrid (1.259) y, con la próxima temporada, será también el que más campañas haya jugado en el club.

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El balear es el jugador con más títulos nacionales (25), es el máximo anotador histórico del club madridista en ACB (7.014 puntos), el que más triples encestó tanto en Liga (1.078) como en Copa (79) y el que más asistencias ha repartido (2.085).

Datos históricos que también lidera en la máxima competición continental. Es el baloncestista que más partidos ha disputado en Euroliga (483), el que más victorias ha conseguido y el máximo triplista histórico (712).

Más allá de las cifras, el capitán del Real Madrid escribió su nombre en letras de oro en la historia del baloncesto gracias a sus famosas ‘mandarinas’, esos tiros imposibles al filo del último segundo que ha convertido en su seña de identidad y con los que ha conquistado numerosos títulos y levantado del asiento a miles de aficionados.

Llull, que en noviembre cumplirá 39 años, aterrizó en la capital en mayo de 2007 procedente del Manresa. Desde entonces, el base se ha convertido en una pieza fundamental en la historia reciente del Real Madrid, con el que ha ganado tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), nueve Ligas ACB (2007, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024 y 2025), siete Copas del Rey (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024), nueve Supercopas de España (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023) y una Copa Intercontinental (2015).

El último título que levantó fue en junio de 2025, tras conquistar la Liga Endesa en Valencia y superar los 24 trofeos de otras leyendas madridistas como Clifford Luyk y Rafael Rullán. La era Scariolo acabó en blanco y, ahora, a las órdenes del nuevo entrenador, Pedro Martínez, buscará ampliar su palmarés en la que la que podría ser la última temporada como profesional. O quién sabe. Porque con Llull todo es posible.

El propio jugador lo reconoció este viernes en sus redes sociales tras anunciarse su renovación: "Si al chico de la foto, en su primer día como jugador del Real Madrid, le hubiesen dicho que, algún tiempo después, renovaría para disputar su temporada número 21 con el mejor club del mundo, probablemente no se lo hubiese creído. O si. Seguimos..." escribió. EFE

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