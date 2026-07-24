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José Luis García-Juanes, nuevo fiscal jefe provincial de Madrid

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Madrid, 24 jul (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato Martín, propondrá al Gobierno el nombramiento de siete cargos del Ministerio Fiscal, entre ellos a José Luis García-Juanes Guerrero como fiscal jefe de Madrid en sustitución de Pilar Rodríguez.

Una celebrado este viernes el Consejo Fiscal, Peramato ha comunicado que propondrá al Ejecutivo siete nombramientos para cubrir plazas vacantes, a las que se han presentado a concurso 35 candidatos.

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Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad, en el amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación, detalla la Fiscalía General en un comunicado.

José Luis García-Juanes Guerrero, hasta ahora teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid y por lo tanto segundo en este órgano, será el nuevo máximo responsable como fiscal jefe, en sustitución de Pilar Rodríguez, quien el pasado 30 de abril fue nombrada fiscal de lo Social del Tribunal Supremo.

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Rodríguez llegó a estar investigada junto al anterior fiscal general en la causa por revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Teresa Peramato ha destacado el profundo conocimiento que tiene García-Juanes de la Fiscalía Provincial y su dilatada experiencia en puestos de responsabilidad en la misma.

También ha puesto en valor su plan de actuación, en el que apuesta por la estabilidad organizativa y el mantenimiento del modelo actual de especialización, y en el que concibe la jefatura como un servicio basado en la participación, la transparencia y la escucha.

Fiscal desde el año 1990, José Luis García-Juanes ha desempeñado su trabajo en Baza (Granada), Jaén, Talavera de la Reina, Móstoles y en la llamada Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde 2004 está en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde ha sido fiscal decano y luego teniente fiscal, desde junio de 2024.

Entre los nombramientos propuestos también están los de los nuevos fiscales jefes provinciales de Málaga, Fernando Germán Benitez Pérez-Fajardo; de Tarragona, María Cinta López Cardús; y de Lugo, María Olga Serrano Pedrós.

Peramato también ha propuesto a una integrante de la Inspección Fiscal, María del Milagro Martínez-Pardo Cabrillo; otra de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Ana Belén Alonso González; y una de la Fiscalía Especial Antidroga, María José Martínez Rodríguez. EFE

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