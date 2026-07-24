Hamilton: Ha sido una jornada sólida, pero intentaremos encontrar algo más para el sábado

Redacción deportes, 24 jul (EFE).- El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que marcó el mejor tiempo este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest, que fue "una jornada sólida", aunque intentarán "encontrar algo más de rendimiento" con miras a este sábado.

"Ha sido una jornada sólida, en líneas generales", comentó el astro inglés, de 41 años, que, al ganar el mes pasado en Montmeló el Gran Premio de Barcelona-Cataluña elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 y que este viernes -al cubrir los 4.381 metros del circuito húngaro en un minuto, 18 segundos y 729 milésimas- mejoró en 148 milésimas a su compañero, el monegasco Charles Leclerc, y en 499 al inglés Lando Norris (McLaren), último campeón mundial y ganador en esta pista el año pasado.

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"Las condiciones fueron bastante complicadas, con el viento complicándolas aún más y la pista notándose bastante bacheada en algunas zonas", comentó Sir Lewis, el 'hombre récord' de la Fórmula Uno, que este sábado buscará su 'pole' número 105 en la categoría reina en el Hungaroring, donde ganó ocho veces.

"El coche se notó mejor en el segundo entrenamiento y mejoramos claramente entre sesiones, aunque hay algunas áreas en las que aún necesitamos mejorar", apuntó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que es segundo en el Mundial, a 45 puntos de los 204 con los que lidera el certamen el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

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"Analizaremos todos los datos esta noche, seguiremos trabajando; y esperamos encontrar algo más de rendimiento con miras a mañana", apuntó Hamilton este viernes en el Hungaroring. EFE