Fin de semana más fresco en casi toda España, tras dos meses de sofocante calor

Madrid, 24 jul (EFE).- El fin de semana estará marcado por un "acusado descenso térmico" en casi toda España con temperaturas por debajo de lo normal para esta época del año, una situación "excepcional" que hacía más de dos meses que no sucedía, pero el alivio será breve porque a partir del domingo comenzará un nuevo repunte del calor.

Este viernes continuará el calor intenso en el extremo oriental peninsular y Baleares, pero en el resto del país se irá produciendo un descenso térmico que se extenderá el sábado a casi todo el territorio, excepto en el área mediterránea, y que dejará lluvias y chubascos en el norte peninsular, localmente fuertes.

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A partir del domingo, sin embargo, se iniciará un nuevo ascenso térmico que continuará en los días siguientes, de manera que durante la próxima semana el calor volverá a ser muy intenso en la mayor parte del país, ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión de refrescamiento se produce después de una jornada de calor muy intenso: ayer se registraron temperaturas muy altas en casi toda España con alrededor de 80 estaciones en las que se alcanzaron o superaron los 40 grados y seis de ellas rebasaron los 44 grados, con el valor más destacado en Cieza, (Región de Murcia), donde se alcanzaron 44,7 grados.

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Este viernes todavía hará mucho calor en el este peninsular y Baleares, con máximas que superarán los 40 a 42 grados e incluso los 44 grados en puntos del interior de la provincia de Almería. En el resto del país se producirá un descenso acusado de las máximas, que será de hasta 6 a 8 grados en el noroeste peninsular.

Además, ha precisado Del Campo, aumentará la inestabilidad en el norte, con chubascos y tormentas fuertes en Galicia, Asturias, Aragón y la Comunidad Valenciana, que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

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El sábado continuarán bajando las temperaturas de forma notable en la mayor parte del país, salvo en la costa mediterránea.

En el extremo oriental peninsular, Baleares y el sur de Andalucía se superarán los 35 grados, pero en el resto los termómetros llegarán, como mucho, a 30 o 32 grados. En zonas del centro y del sur será una jornada con temperaturas máximas bajas para la época.

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En el norte habrá cielos nubosos, con chubascos acompañados de tormenta que podrán ser fuertes y con granizo e incluso muy fuertes en el Cantábrico oriental, ha remarcado el portavoz.

El domingo volverá el tiempo más estable, con cielos en general despejados y con lluvias restringidas al Cantábrico y tormentas localmente fuertes en Cataluña, sin descartar en otros puntos del este peninsular y de Baleares.

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Las temperaturas bajarán en el área mediterránea y en Baleares hasta valores normales, después del calor intenso de días previos, y en el resto del país, sin embargo, comenzará un ascenso térmico que continuará en los días siguientes con más de 32 grados en el nordeste peninsular y en la zona centro, y 34-36 grados en Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia.

La próxima semana, última de julio, comenzará con tiempo estable y con temperaturas en ascenso generalizado, más acusado en el norte peninsular y que el lunes dejarán valores por encima de 34-36 grados en buena parte del nordeste, el centro y el sur de la península, y 38-40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

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Si se cumplen los pronósticos, ha señalado el portavoz, el martes y el miércoles podrían superarse los 36-38 grados de forma generalizada, salvo en el Cantábrico, y los 38-40 grados en el centro y el sur peninsular.

Las noches serán también muy cálidas, con mínimas que no bajarán de 22 a 24 grados en amplias zonas, sobre todo del este y sur de la Península.

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Después de una tregua durante el fin de semana, el calor podría volver con intensidad en el tramo final de julio, acompañado además de un incremento del peligro de incendios forestales, tras una bajada de los niveles de riesgo durante el fin de semana, ha finalizado el portavoz de la Aemet. EFE

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