ElPozo, ante el Palma en la Supercopa, con la idea de "mantener la identidad"

Murcia, 24 jul (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida se enfrentará al Islas Baleares Palma Futsal en las semifinales de la Supercopa de fútbol sala, competición en la que los granas pretenden "mantener la identidad y el ADN competitivo", tal y como dijo su entrenador, Josan González.

Tras conocer el resultado del sorteo González destacó que "el Palma es un rival tremendamente competitivo, que lleva muchos años asentado y disputando este tipo de torneos y que cuenta con un bloque muy duro en el que mantiene a jugadores de la pasada temporada".

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"Nosotros estaremos enfocados en imponer nuestra identidad y tenemos muchas ganas de empezar la temporada, de que los nuevos jugadores que se sumaron a la plantilla adquieran ese ADN competitivo que se vio el pasado curso y, por supuesto, de pelear por el título", añadió el de Puente Genil. EFE

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